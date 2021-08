중국서 '미국 실험실, 코로나 기원' 음모론 재차 확산

중국 내 코로나 상황 악화하자 음모론 퍼져

미·중 간 기원 둘러싼 공방 지속

[아시아경제 임철영 기자] 중국 내에서 코로나19 기원을 미군 실험실로 지목하는 음모론이 재확산 하고 있다.

6일(현지시간) CNN은 중국 내에서 코로나19 바이러스가 미군 실험실로부터 기원했다는 음모론이 힘을 얻고 있다고 보도했다. CNN은 특히 중국 내에서 도널드 트럼프 전 미국 대통령이 언급한 '중국 바이러스'라는 데 반발해 '미국 바이러스'라고 부르는 추세가 강화하고 있다고 전했다. 중국 내에서는 그간 바이러스가 미군기지 포트 데트릭 내 육군전염병의학연구소(USAMRID)에서 유출됐다는 주장이 잇달아 제기돼왔다.

최근에는 이 같은 주장을 바탕으로 중국 정부가 외교사절 등을 동원해 세계보건기구(WHO)에 의한 미군 실험실을 조사가 필요하다는 주장이 거세지고 있다.

앞서 중국중앙방송(CCTV)은 지난 1일 '포트 데트릭의 어두운 내막'이라는 방송을 내보냈고 이후 동영상 조회 수가 4억건을 넘어서는 등 관심이 급증하기도 했다. 실제 관영매체인 글로벌타임스가 주도해 미군 실험실 조사를 요구하는 서명운동에 2500만여명이 참여했다.

코로나19 바이러스의 기원을 둘러싼 공방은 중국이 지난달 WHO가 제안한 2차 조사를 중국 정부가 거절하면서 다시 확산하고 있다. WHO가 2차 조사를 우한 실험실과 재래시장에 대해 벌여야 한다고 밝히자 중국 정부는 즉각 "상식과 과학을 무시하는 것"이라며 반발하기도 했다.

WHO는 지난 3월 첫 보고서에서 코로나19가 중국 실험실에서 유출됐을 가능성은 극히 낮다고 밝혔다. 그러나 여전히 일부 국가들은 보고서에 의문을 품으며 중국 정부가 원본 데이터를 주지 않고 있다고 주장하고 있다. 조 바이든 미국 대통령도 5월 정보당국에 코로나19 바이러스 기원을 추가 조사해 90일 이내에 보고하라고 지시하기도 했다.

한편 중국 내에서는 지난달 20일부터 신규 확진자가 지속적으로 늘면서 위기감이 높아지고 있다. 이에 CNN은 지난해 팬데믹 상황에서도 중국은 바이러스가 해외에서 유입됐다고 주장했던 점을 감안하면 이번 '미군 실험실 유출설' 역시 마찬가지라고 풀이했다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr