또 연설문 건너뛴 日 스가 엉터리 연설에…생중계하던 자막도 '정지'

[아시아경제 김소영 기자] 스가 요시히데 일본 총리가 6일 히로시마 평화기념공원에서 열린 원자폭탄 희생자 위령 행사에서 연설문을 엉터리로 읽은 것에 대해 사과의 뜻을 밝혔다.

스가 총리는 준비한 기념사 원고에 있는 "우리나라는 핵무기의 비인도성을 어느 나라보다 잘 이해하는 유일한 전쟁피폭국"이라는 내용을 읽지 않고 건너뛰었다.

이어 "핵무기 없는 세계의 실현을 위한 노력을 착실히 쌓아가는 것이 중요하다"고 돼 있던 기존 원고에서 "핵무기 없는" 부분만 읽고 그다음 문장으로 넘어갔다. 그렇게 "핵무기 없는, 핵 군축 추진 방법을 둘러싼 각국의 입장에 차이가 있다"는 문장이 되면서 문맥이 잘 통하지 않는 연설이 됐다.

교도통신은 이 행사를 생중계한 NHK방송이 스가 총리가 원고를 건너뛰며 읽는 바람에 연설 내용에 맞춰 자막을 송출하다가 일시적으로 자막 표시를 하지 못했다고 전했다.

스가 총리는 기념행사를 마친 뒤 열린 기자회견에서 "조금 전 식전에서 인사말을 할 때 일부 원고 내용을 빼놓고 읽었다"면서 "이 자리를 빌려 사과드린다"고 고개 숙였다.

스가 총리의 사과 이후에도 야당 의원들의 비판이 이어졌다. 렌호 입헌민주당 참의원은 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "누구나 실수 할 수 있지만 틀려서는 안 되는 아주 중요한 것이 있다"고 스가 총리를 질타했으며, 시이 가즈오 일본 공산당 위원장은 "설마 건너뛸 줄은 몰랐다. 핵군축에 대한 근본 자세가 추궁당하는 순간"이라고 공개 비판했다.

앞서 스가 총리는 작년 9월 취임 이후 지난해 10월 있었던 첫 국회 소신표명 연설과 지난 1월 있었던 시정방침 연설에서도 연설문의 일부 내용을 잘못 읽었다는 비판을 받은 바 있다.

한편 스가 총리는 이날 기자회견에서 도쿄올림픽이 최근의 코로나19 확산에 영향을 준 것 아니냐는 지적에 대해 "도쿄 번화가의 유동 인구가 올림픽 개막 전과 비교해 늘어나지 않았다"고 선을 그었다. 오는 24일 시작되는 패럴림픽에 관중 입장을 허용할지와 관련해선 "올림픽이 끝난 뒤 (일본 정부와 대회 조직위원회 등의) 5자 회의에서 판단할 것"이라고 언급했다.

