"필(必)환경 강화" 이마트, '키친델리' 즉석조리식품 친환경 포장재 도입

[아시아경제 김유리 기자] 이마트 이마트 139480 | 코스피 증권정보 현재가 170,000 전일대비 3,000 등락률 -1.73% 거래량 132,039 전일가 173,000 2021.08.06 15:30 장마감 관련기사 줄잇는 M&A, 시장엔 약일까 독일까이마트·SSG닷컴, '언택트 추석 사전예약 판매'…최대 40% 할인외국인, 2주 연속 '팔자'…2조원 넘게 순매도 close 는 오는 9일부터 '키친델리' 매장에서 판매되는 즉석조리식품의 포장재를 분리 배출이 가능한 비목재 종이 소재로 변경하고, 유산지와 스티커도 재활용이 쉬운 방식으로 교체한다고 8일 밝혔다.

적용되는 품목은 구이, 튀김류 등 56개 상품으로 다음 달 1일까지 이마트 성수점, 월계점 등 8개 점포에서 시범 운영한다. 이후 미비점을 보완해 10월부터는 이마트 전 점포로 확대할 계획이다.

이마트는 기존에 옥수수 전분에서 추출한 생분해성 수지인 PLA(Poly Lactic Acid) 포장 용기를 사용해왔다. 이번에 새로 도입한 포장용기는 '바가스 펄프' 소재로 분리배출과 재활용이 쉽다는 것이 특징이다. '바가스 펄프' 소재는 목재 펄프를 사용하지 않고, 사탕수수에서 설탕액을 짜내고 남은 섬유소로 만들어진 친환경 종이 재질이다.

또한 포장용기 내부에 사용되는 유산지를 PE(Polyethylene) 코팅 처리하고 일반 잉크로 인쇄하던 방식에서 무(無)코팅과 콩기름 잉크 인쇄로 변경했고, 키친델리 브랜드 스티커도 수(水)분리성 접착제 스티커도 콩기름 잉크 인쇄 방식을 적용한다.

김진경 이마트 피코크 델리 바이어는 "이를 통해 이마트 키친델리 매장에서 연간 사용하는 약 368t의 포장재를 친환경으로 사용할 수 있을 것으로 기대된다"며 "향후 초밥, 샐러드 등 상품과 피코크 선물세트에도 친환경 포장재를 확대 적용해 피코크와 키친델리 매장 전체를 친환경으로 변화시킨다는 계획"이라고 밝혔다.

한편 이마트는 과일, 채소, 수산물 등 신선식품의 포장용기를 생분해성 또는 재생 플라스틱으로 사용하고 무라벨 자체 브랜드(PB) 생수를 출시하는 등 고객의 '제로웨이스트' 실천을 돕고 있다.

