합천군의회 "합천댐 하류 수해원인 조사용역 신뢰할 수 없다"

[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 합천군의회가 6일 합천댐 하류 수해원인 조사용역 결과를 강력 비판했다.

군의회는 성명을 통해 “수해의 가장 근본적인 원인을 밝히지 않고 집중호우, 댐 운영관리 및 관련제도 미흡, 댐과 하천의 연계 홍수관리 미비, 하천의 예방투자 및 정비 부족 등에 따른 복합적인 요인으로 수해가 발생하였다는 조사용역 결과를 신뢰할 수 없다”고 밝혔다.

또 “댐 하류 수해는 댐 수위를 예년보다 높게 유지한 물 관리 정책 실패에 따른 인재임을 밝히면서, 현실과 맞지 않다고 스스로 지적한 댐 운영규정과 매뉴얼을 조사자료의 기준으로 활용한 것 역시 조사결과에 대한 불신을 가중하고, 환경부와 수자원공사에 책임회피의 명분을 제공한다”고 주장했다.

아울러 “지방하천의 관리 미흡을 수해원인으로 꼽은 것에 대하여 홍수기 댐의 무리한 저수와 이에 따른 급격한 방류의 원인을 제대로 규명하지 않은 채 지방하천의 범람이 수해의 원인이 되었다고 합천군에 책임을 전가한 것은 수해를 일으킨 당사자인 환경부와 수자원공사의 책임회피”라고 지적했다.

배몽희 의장은 “수해의 근본적인 원인은 무시한 채 책임전가에만 급급한 조사용역 결과를 신뢰할 수 없으며, 책임회피에만 몰두하고 있는 환경부와 수자원공사를 규탄한다”고 성토했다.

그러면서 “환경부와 수자원공사는 수해의 근본적인 원인에 대한 책임을 지고 1년이 지난 지금도 고통받고 있는 주민에게 조속히 전액 배상할 것을 촉구함과 동시에 수자원공사의 엉터리 댐 운영규정과 매뉴얼을 지방하천의 현실에 맞게 전면적이고도 즉각적인 개선을 촉구한다”고 주문하기도 했다.

