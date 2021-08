"배송용 비닐도 수거·재활용" SSG닷컴, '그린 프로젝트' 시작

9일부터 '테라사이클'과 새벽배송 포장재 수거 및 재활용

알비백에 배송용 비닐·드라이아이스 부직포 넣어 내놓으면 수거

그린 프로젝트 동참 고객 대상 재활용 원료로 '굿즈' 제작해 증정 계획

[아시아경제 김유리 기자] SSG닷컴이 재사용 보랭가방(알비백) 도입, 전기 배송차 운영에 이어 배송용 비닐 수거 및 재활용에 나선다.

SSG닷컴은 글로벌 재활용 컨설팅 기업 '테라사이클'과 함께 오는 9일부터 새벽배송 포장재를 수거해 재활용하는 '그린 프로젝트'를 시작한다고 8일 밝혔다.

이 프로젝트는 고객이 배송용 비닐과 다 쓴 드라이아이스 부직포를 집 앞에 내놓으면 SSG닷컴이 수거하고 이를 테라사이클이 원료화해 재활용하는 방식으로 진행된다.

SSG닷컴 새벽배송은 다회용 보랭가방 '알비백'을 사용해 스티로폼이나 종이박스 등 과도한 포장 부자재를 발생시키지 않는 친환경 배송을 실시하고 있지만, 식품 신선도를 유지하고 오염을 방지하기 위해 알비백 안에 최소한의 배송용 비닐과 드라이아이스를 사용하고 있다.

SSG닷컴은 고객이 새벽배송을 받은 후 발생한 배송용 비닐과 드라이아이스 부직포를 다음 새벽배송 이용 때 알비백에 담아 내놓으면 상품을 배송하면서 이를 수거하는 방식을 시범적으로 도입한다고 설명했다.

보다 효율적인 프로젝트 운영을 위해 SSG닷컴은 테라사이클과 함께 70개의 재활용품 수거함을 제작해 네오(온라인 전용 물류센터)에 설치하기도 했다. 이렇게 수거함에 모인 비닐 등 포장재는 매주 월·수·금요일 테라사이클이 네오를 방문해 회수한 뒤 원료화 과정을 거치게 된다.

향후 SSG닷컴과 테라사이클은 확보된 '재활용 원료'를 활용해 실생활에 유용하게 쓸 수 있는 새로운 '굿즈'를 만들고 고객에게 증정할 계획이다. 친환경 배송정책과 자원순환에 동참해 준 것에 대한 감사의 뜻을 전하기 위해서다.

신성식 SSG닷컴 브랜드마케팅팀 파트너는 "쓱닷컴은 친환경 배송 패러다임을 선도하기 위해 국내 최초로 미생물 아이스팩을 사용하고, 종이주문서를 모바일로 전면 전환하는 등 진정성 있는 활동을 지속해오고 있다"며 "이번 '그린 프로젝트' 역시 자원 재활용을 통한 친환경 배송의 가치를 고객에게 전달하고자 기획한 것으로, 올 연말까지 시범 운영을 거친 후 쓱배송 등으로 적용 범위를 확대하는 방안도 검토하고 있다"고 말했다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr