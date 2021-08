'영업제한 조치 항의' 차량시위 주최 자영업자 대표 5시간 경찰 조사

[아시아경제 정동훈 기자] 코로나19 확산에 따른 영업제한 조치에 항의하며 심야 차량시위를 주최한 자영업자단체 대표가 경찰에 소환됐다.

서울 마포경찰서는 6일 집회 및 시위에 관한 법률 위반 혐의로 '코로나19 대응 전국자영업자비상대책위원회'(비대위) 김기홍 공동대표를 불러 5시간여에 걸쳐 조사했다.

김 공동대표는 이날 오전 9시 40분께 경찰 출석에 앞서 "자영업자들이 장사해야 하는 시간에 거리로 나온 것은 '살려달라'는 목소리를 정부에 전하고 싶었기 때문"이라며 "경찰이 자영업자 차량시위를 불법으로 규정하고 탄압하는 것을 가슴 아프게 생각한다"고 말했다.

그는 경찰 조사에 변호인을 지원하겠다는 국민의힘 등의 제안을 "변호사를 선임할 여력이 있는 자영업자는 많지 않다. 고군분투하는 자영업자들에게는 특혜일 것"이라며 거절했다.

최승재 국민의힘 의원은 "자영업자들은 거의 2년 동안 정부 시책을 성실히 따랐음에도 더는 대책이 없어서 거리로 나와 하소연한 것"이라며 "어려운 시기 국가를 위해 희생한 분들을 저버리면 누가 헌신하고 봉사하겠나"라고 말했다.

앞서 비대위는 손실보상금 지급과 사회적 거리두기 4단계에 따른 집합금지 조치 철회를 요구하며 지난달 14∼15일 여의도공원과 혜화역, 상암동 월드컵경기장 인근에서 야간 차량시위를 진행했다. 비대위 측은 이틀 동안의 시위에 차량 750여대, 300여대씩이 참여한 것으로 추산했다. 시위 당시 현장에서 연행된 사람은 없었지만, 경찰은 차량시위를 미신고 집회로 판단한 것으로 전해졌다.

정동훈 기자 hoon2@asiae.co.kr