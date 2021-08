"더워서 못 살겠어요" 황제펭귄 멸종위기…기후변화 '절실'

황제펭귄 위협하는 요인은 보금자리 '해빙'의 용해

전문가 "기후변화는 이제 우려가 아닌 현실"

[아시아경제 김서현 기자] 폭염과 이상기후가 전세계적으로 기승을 부리면서 북극곰에 이어 남극 황제펭귄마저 멸종할 수 있다는 비관적인 전망이 제기됐다.

지난 3일 미국 어류·야생동물국은 번식지 파괴를 이유로 황제펭귄을 멸종위기종 보호법(Endangered Species Act)에 따른 '멸종 위기종' 목록에 추가할 것을 제안했다. 이 지정안은 4일 연방 관보에 고시된 뒤 60일간 공공 의견수렴 기간을 거쳐 발효 여부가 결정될 예정이다.

멸종 위기 동물은 국제자연보전연맹에서 멸종이 될 가능성이 매우 높다고 분류한 생물종으로, '멸종 위기 생물 목록(Red List)'에 근거한다.

구분 기준은 관심대상부터 멸종까지 총 7가지이며, 그중에서도 위급종, 위기종 및 취약종을 멸종 위기종으로 구분한다. 현재 황제펭귄은 취약근접종에 속해있다.

학술지 '글로벌 체인지 바이올리지'에 게재된 연구결과에 따르면 현재 수준의 탄소배출과 기후변화에 변화가 없다면 황제펭귄 집단의 70%가 2050년까지, 98%가 2100년까지 멸종 문턱에 설 예정이다.

황제펭귄을 위협하는 주요 원인은 그들의 보금자리인 '해빙' 소멸이다. 펭귄은 해빙에서 번식하고 새끼를 양육 및 보호하는 등 해빙에 절대적으로 의존하는 습성을 가지고 있다. 펭귄이 새끼를 온전히 양육하기 위해서는 해빙이 최소한 9개월가량은 단단히 얼어있어야 한다.

황제펭귄이 떼죽음에 이르는 상황은 크게 두가지다. 황제펭귄은 육지가 아닌 바다가 얼어 형성된 해빙에 살기 때문에 높은 수온으로 바다가 얼지 못하거나, 이미 얼어있던 해빙이 온난화로 인해 녹으면서 서식하던 펭귄들이 생존 방법을 잃는 경우다.

극지연구소 생명과학연구본부 김정훈 책임연구원은 "펭귄들이 멸종위기에 처하게 되는 이유는 먹이가 부족한 것도, 전염병이 발생한 것도 아닌 기후변화 그 자체"라고 설명하며 기후위기가 황제펭귄의 생존에 미치는 영향을 강조했다.

앞서 우즈홀해양학연구소의 펭귄 생태학자인 스테파니 제노브리어는 "황제펭귄의 생활주기는 새끼를 낳아 먹이고 깃털 갈이를 하는 데 필요한 해빙이 얼마나 안정적으로 있느냐에 좌우된다"고 설명하기도 했다.

지난 2016년 남극에서 두 번째로 큰 황제펭귄 군락인 핼리베이(Halley Bay)는 지구온난화에 엘니뇨로 인한 이례적인 폭풍이 겹쳐 대규모 번식 실패를 겪기도 했다. 어린 펭귄이 자라 방수 깃털을 갖추기도 전에 해빙이 무너져내린 것이다.

이 장소는 해마다 1만5000에서 2만4000 가량의 번식 쌍이 모여 '기후변화의 피난처'로 기대를 모으던 곳이라 더 큰 충격을 안겼다. 2016년 이후 핼리베이는 2018년까지 3년 연속 황제펭귄 번식에 실패했다. 당시 연구에 임했던 피터 프레트웰 영국 남극조사대 연구원 등은 "이처럼 장기간 번식 실패가 이어진 것은 전례가 없는 일"이라고 밝힌 바 있다.

아직은 황제펭귄에게도 희망이 있다. 펭귄의 생활주기와 번식능력, 폐사율 등을 바탕으로 미국국립기상연구소(NCAR)의 기후 변화 모델을 적용해 해빙 변화를 예측한 결과, 파리기후협정에서 기준으로 설정한 1.5℃ 안으로 온도 상승 억제가 가능할 경우, 해빙 감소 속도가 늦춰져 황제펭귄 집단 감소가 약 20% 정도로 그칠 수 있는 것으로 드러났다.

반면 지구 기온 상승 수준이 2℃로 확대되면 해빙 감소량은 3배로 급증하고 황제펭귄 집단도 3분의 1 이상 사라지며, 어떤 조치도 취해지지 않은 채 5~6℃가 상승하게 될 경우 그 수치는 86%로까지 급증하는 것으로 나타났다.

전문가는 기후변화의 폐해가 피부에 와닿는 때가 도래했다고 경고했다. 김정훈 책임연구원은 "과거에는 추측에 불과했던 우려가 이제 현실이 되는 때"라며 "2100년으로 예상했던 시기가 점점 가팔라지는 지구온난화 속도로 더 앞당겨질 수도 있을 것"이라고 분석했다. 이어 얼마전 그린랜드 "개개인의 노력도 물론 중요하지만, 거국적인 차원에서의 노력이 뒷받침돼야 문제가 눈에 띄게 개선되리라 생각한다"고 덧붙였다.

