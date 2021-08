먼지없는 이불, 위생 가전 등 위생 챙기는 인테리어템 인기

[아시아경제 김종화 기자] 최근 코로나19와 더불어 고온다습한 날씨로 인해 곰팡이, 바이러스 등 세균 번식이 더욱 활발해지며, 그 어느 때보다 위생에 대한 관심이 높다. 특히 집에 머무는 시간이 더욱 길어지며 가정 내 위생 상태에 따른 건강에 대한 우려가 커지고 있다.

특히 본격적인 여름 휴가철이 왔지만 코로나19로 인해 집에서 휴가를 보내는 소비자들이 증가하며 휴가 기간을 이용해 집안의 인테리어에 투자하는 사례가 늘고 있다. 여행이 제한적인 상황에서 집을 안락한 호텔처럼 꾸미려는 수요가 늘었고, 휴가비를 인테리어와 생활 용품에 대신 쓸 수 있는 여력이 생겼기 때문이다.

가족이 오랫 동안 머무는 집안을 집 먼지 진드기, 알러지를 유발하는 유해 물질 등 위생으로부터 안전한 공간으로 바꾸고 싶다면, 깨끗한 소재로 만들어진 인테리어 제품 및 위생 가전에 주목해보자.

데코뷰, 먼지 없는 러그·알러지케어이불로 든든한 집콕 위생

거실의 '러그'는 집안 분위기를 가장 크게 바꿀 수 있는 인테리어 필수 아이템이지만 소재 특성상 먼지 날림에 대한 걱정으로 구매를 고민하는 이들이 많다. 이 같은 소비자들의 의견을 반영해 출시된 데코뷰의 '관리가 편한 이지케어 발수러그'는 잔털을 가공해 먼지 날림이 없고 생활 방수 기능성 소재로 오염을 방지해 위생적으로 사용할 수 있다. 셔닐 소재의 포근하고 부드러운 촉감 역시 제품의 특징.

침구류 역시 쾌적한 소재로 수면 환경의 질을 높여주는 데코뷰의 '사각사각 알러지케어 호텔 이불', '데일리 60수 고밀도 바이오워싱 이불' 등이 꾸준히 인기를 얻고 있다. 특히 사각사각 알러지케어 호텔 이불은 머리카락 굵기 1/1000 이하의 가는 실로 제작한 기능성 소재로 진드기 서식을 방지해 예민한 피부와 호흡기를 보호해 위생적이다. 또 극세사 고밀도 원단의 부드러운 호텔침구 느낌으로 포근한 수면 환경을 조성해준다.

LG전자, 'LG 오브제컬렉션 스타일러슬림'으로 강력한 살균

바깥출입 후 의류에 묻어왔을 수많은 바이러스와 세균을 효과적으로 살균하는 것도 집 안 위생 관리 중 하나다. LG 스타일러는 물을 100℃로 끓여 만드는 '트루스팀 기술'을 통해 효과적인 탈취와 살균 기능을 갖췄다. 독자 기술인 무빙행어는 옷을 1분에 최대 200회 털어주며 옷에 묻은 미세먼지를 골고루 없애주며 옷에 밴 냄새는 물론 집 먼지 진드기 같은 유해 물질을 없애준다.

특히 공간 인테리어 가전 'LG 오브제컬렉션 스타일러 슬림'은 지난해 10월 출시한 LG 오브제 컬렉션 스타일러의 후속작으로 올해 3월 추가 출시된 신제품이다. 이 제품은 기존 스타일러의 고급스러움은 그대로 유지하면서 한 번에 최대 4벌을 관리할 수 있을 정도로 크기를 줄였다. 또 전면 도어에는 고급스러운 무광 색상인 미스트 그린과 미스트 베이지를 적용해 원하는 분위기로 집안 인테리어 효과까지 연출할 수 있다.

락앤락, 주방 공기청정기 '키친퓨리'로 미세먼지 제거

집안에서 생기는 유해 물질의 대부분은 주로 주방에서 발생한다. 락앤락에서 출시한 이동식 주방 공기청정기 '키친퓨리'는 요리할 때 다량 방출되는 유해가스와 미세먼지를 효과적으로 제거해 준다.

이 제품은 일반 공기청정기와 달리 요리 중에 사용할 수 있어 미세먼지와 유해가스는 물론 유증기를 효과적으로 흡착해 준다. 일반적으로 주방 후드에 적용돼 기름 먼지를 오일 배리어 그리스필터, 미세 먼지와 초미세먼지를 없애주는 제로더스트 집진필터, 유해 가스를 제거하고 탈취 기능이 있는 카본 콜게이트 필터, 음이온을 발생시켜 살균에 효과적인 이오나이저 등 4중 케어 시스템을 갖춰 조리 중 생기는 오염물질을 제거하고 조리 후 탈취와 살균까지 한 번에 해결한다. 기름에 자주 노출되는 주방 환경을 고려해 세척이 편리한 것도 장점 중 하나다.

또 프리미엄 메탈 소재의 외관으로 요리 시 뜨거운 열에도 변형 없이 사용할 수 있으며 기름이 튀어도 쉽게 닦아낼 수 있어 간편하게 관리할 수 있다.

김종화 기자 justin@asiae.co.kr