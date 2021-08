중기부, '보이는 ARS' 서비스로 기술보호제도 안내

[아시아경제 김종화 기자] 중소벤처기업부는 범부처 기술보호와 관련한 정책과 제도를 한 곳에서 확인할 수 있는 '보이는 자동응답시스템(ARS)'를 구축하고, 9일부터 본격적인 서비스를 시작한다고 밝혔다.

보이는 자동응답시스템(ARS)은 고객이 스마트폰 화면을 터치해 원하는 서비스 메뉴를 선택, 활용할 수 있는 이용자 중심의 플랫폼이다. 기존 음성 ARS는 통화시간이 평균 3~5분 정도였지만, 보이는 ARS로 응답시간이 30초~1분 이내로 단축됐다.

중기부는 대중소기업농어업협력재단에 기술보호 통합상담센터를 설치해 기술 유출·탈취 사전 예방, 기술 유출·탈취 피해 회복 지원, 법률과 보안 전문가 상담이 필요한 경우 중소기업이 활용할 수 있도록 운영하고 있다.

앞으로는 기술보호 통합상담센터로 전화하면 기존의 '음성 ARS'와 '보이는 ARS' 중 민원인의 편의에 따라 서비스를 선택할 수 있다.

스마트폰을 이용한 보이는 ARS 서비스를 통해 중기부의 기술보호 제도와 지원사업, 범부처 기술보호 관련 제도 등을 한눈에 파악할 수 있어 민원인의 통화 시간 절약은 물론 빠르고 정확한 서비스를 선택할 수 있게 됐다.

기술분쟁 유형에 따라 민원처리 소관 부처가 서로 달라 발생하는 민원인의 혼란과 불편도 해소되고, 청각장애인 등 음성 ARS 사용이 불편했던 민원인도 보이는 ARS를 통해 관련 제도와 안내를 접할 수 있게 돼 기술보호 서비스 제공 사각지대 최소화도 기대할 수 있게 됐다.

원영준 중기부 기술혁신정책관은 "중소기업이 정부의 기술보호 제도와 지원사업을 쉽고 빠르게 접할 수 있다는 데 큰 의미가 있다"면서 "앞으로도 중소기업 눈높이에 맞는 서비스 제공과 더불어 기술탈취 예방, 구제를 위해 더욱 촘촘한 보호망을 펼쳐 나가겠다"고 말했다.

