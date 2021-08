[현장영상] "석방해야" vs "반대한다" 이재용 '8·15 가석방' 논의…시민 생각은

[아시아경제 한승곤 기자, 윤진근 PD] "가석방 찬성합니다." , "법이 우스워질 수 있지 않을까요.", "반대합니다."

이재용 삼성전자 부회장의 8·15 광복절 가석방 여부가 9일 결정된다. 가석방은 특별사면과 다르다. 가석방은 형기 만료 전에 조건부로 석방하는 제도다. 반면 사면은 형 집행을 면제하거나 유죄선고의 효력을 상실시킨다.

현재 이 부회장은 지난 1월 국정농단 파기환송심에서 징역 2년6개월의 실형을 선고받고 법정 구속됐고, 재판 과정에서 형기의 상당 부분을 복역, 형기의 60%를 채워 가석방 요건을 충족했다.

서울역 대합실 인근에서 만난 시민들은 가석방 논의 자체가 삼성에 대한 특혜가 아니냐는 비판부터, 한국 경제 활성화를 위해 석방을 고려하는 것이 좋겠다는 의견 등 첨예하게 엇갈렸다.

30대 대학원생 A 씨는 가석방 찬성 의견을 밝혔다. 그는 "정치적인 문제로 이 부회장을 더 과하게 하는 부분도 있다고 생각한다"면서 "(삼성에 특혜를 주는 게 아니냐는 지적에) 이해는 가지만, 삼성이라 눈에 띄는 부분도 있다고 생각한다"고 말했다.

40대 시민 B 씨는 "경제 발전과 반도체 산업 육성을 위해 이 부회장이 출소해서 경제 발전을 위해 노력 해줘야 하지 않을까 생각한다"고 강조했다. 이어 "어느 정권이든, (정부가 금전 지원을) 요청하면 안 해줄 기업 총수가 어디에 있겠나"라고 말했다.

반면 반대 의견도 있다. 한 30대 회사원은 "'경제 살리자' 얘기를 많이 하는데, 누군 풀어주고 누군 그대로 놔두고 법이 이래서는 안 된다고 생각한다"고 강조했다. 이어 "저는 그런 이유로 반대하고, 이 부회장 석방으로 경제가 갑자기 살아날 수 있을지 그것도 잘 모르겠다"고 덧붙였다. 또 다른 40대 직장인은 "가석방이나 사면이나 중요한 건 아닌 것 같고, 그냥 풀어주는 거라고 생각한다"면서 "이재용 석방으로 우리나라 법이 우습게 되지는 않을까 걱정된다"고 비판했다.

한승곤 기자 hsg@asiae.co.kr윤진근 PD yoon@asiae.co.kr