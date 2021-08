NICE씨엠에스- 성원시스텍, 소독 방역 협력

성원시스텍㈜와 NICE씨엠에스가 계약을 체결하여 방역 및 소독을 진행한다. 성원시스텍 주식회사는 건물종합관리업, 전문관리(청소, 소독 등), 방역, 시설관리업, 경비업 등을 맡는 회사이다.

코로나19가 장기화되면서 어느때 보다 위생과 방역에 대한 관심이 높아지며 성원시스텍은 다양한 회사들과 계약하여 방역을 맡아 철저한 위생관리에 들어간다.

성원시스텍은 100% 본사 직영으로 보다 전문적인 서비스를 고객에게 전달한다. 성원시스텍은 2020년 대한민국 미래경영대상에서 대상을 받은 업체로 NICE씨엠에스 등 현대글로비스, 현대백화점 등 많은 협력업체와 함께 함께 코로나19 방지에 최선을 다하고 안전하고 쾌적한 환경을 제공한다.

