서울사이버대, 카카오톡 입학설명회 개최… 2021학년도 마지막 신, 편입생 모집

서울사이버대학교(총장 강인)는 2021년도 하반기 신·편입생 모집기간 중 지원자들이 쉽고 편하게 상담을 받을 수 있도록 카카오톡 온라인 입학설명회를 실시한다고 밝혔다. 서울사이버대는 오래전부터 입학지원자의 편의를 위해 카카오톡 상담을 상시 운영하고 있다. 이를 통해 입학지원자는 학교에 방문하지 않고 시공간 제약 없이 스마트폰을 통한 일대일 채팅으로 입학, 학과 관련 상담과 다양한 질의응답이 가능하다.

이번 2021학년도 하반기 신, 편입생을 위한 카카오톡 온라인 입학설명회는 지난 8월 3일에 진행된 1차에 이어 8월 12일(목) 오후 2~4시에 한 차례 더 진행된다. 카카오톡 온라인 입학설명회의 참여 방법은 서울사이버대 입학 홈페이지 상단에 있는 카카오톡 입시상담 버튼을 클릭한 후, 카카오톡 대화창에서 ‘입학문의’를 선택하면 바로 상담이 이루어지는 간단한 절차로 PC나 모바일 둘 다 가능하다.

서울사이버대학교는 지난 1월 29일 발표한 교육부 주관의 '2020년 원격대학 인증, 역량진단'에서 최고등급인 A등급을 획득, 첫번째 평가(2007년)와 두번째 평가(2013년)에 이어 세번째 평가에서도 최고 등급인 A등급 대학에 선정됨에 따라 3회 연속 교육부 공식 평가에서 A등급을 획득한 국내 최초의 사이버대학이다. 또한 교육부와 한국교육학술정보원, 한국원격대학협의회가 진행하는 '2021년 원격대학 교육혁신 지원사업'에 선정됨에 따라 관련 전공 개설, 교육 프로그램 개발 등으로 원격교육에 대한 수요에 대비하고 비대면 교육에 대한 기반을 한층 더 갖추게 되었다.

한편, 서울사이버대에서 모집하고 있는 학과는 올해 신설된 뷰티디자인학과, 로봇융합전공, 안전관리전공, 1인방송전공를 비롯하여 ▲ 사회복지전공, 노인복지전공, 복지경영전공, 아동복지전공, 청소년복지전공 ▲ 상담심리학과, 가족코칭상담학과, 군경상담학과, 특수심리치료학과 ▲ 부동산학과, 법무행정학과, 보건행정학과, 한국어문화학과 ▲ 경영학과, 글로벌무역물류학과, 금융보험학과, 세무회계학과 ▲ 소프트웨어융합전공, 국제협력·북한전공, 직업·진로상담전공, 국방융합관리전공, 온라인커머스전공, 로봇융합전공(신설), 안전관리전공(신설), 1인방송전공(신설) ▲ 컴퓨터공학과, 빅데이터·정보보호학과, 전기전자공학과, 기계제어공학과 ▲ 멀티미디어디자인학과, 건축공간디자인학과, 웹·문예창작학과, 뷰티디자인학과(신설) ▲ 문화예술경영학과, 피아노과, 성악과, 실용음악과, 음악치료학과로 사이버대학 중 최다 38개 학과(전공)를 모집 중이다. 신입학은 고졸학력 이상이면 누구나 지원 가능하고, 편입학은 학년별 학력자격만 충족하면 된다.

특히 이번 모집에서는 전문대 졸업학력 이상을 가진 이들의 2학년 편입학에 많은 지원이 예상된다. 편입학의 경우 과거 자신이 다녔던 대학의 전공과 관계없이 학과를 선택하여 지원이 가능하다. 입학지원서는 서울사이버대 입학 홈페이지에서 PC 또는 모바일로 작성해 제출하면 된다. 더불어 PC 또는 모바일로 지원서를 작성한 뒤 등기우편을 발송하지 않고도 입학서류를 온라인으로 쉽게 제출할 수 있는 ‘온라인 즉시 제출 서비스’도 지원하고 있어 비대면 시대에 최적화된 서비스를 제공한다.

