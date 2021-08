에듀윌, 한국사 생방송에서 54회 한국사능력검정시험(한능검) 직후 가답안 공개

54회 한국사능력검정(한능검)시험이 치러진다. 종합교육기업 에듀윌(대표 박명규)은 한국사 생방송을 통해 금일 한국사 시험 종료 직후 가답안을 공개할 예정이다.

2021 54회 한국사 시험시간은 10시 20분에 시작해 기본 급수는 11시 30분까지, 심화 급수는 11시 40분까지 이어진다. 한국사 시험 시간 전 기본과 심화 모두 10시부터 오리엔테이션을 진행하기 때문에 9시 59분까지는 착석을 완료해야 한다.

에듀윌은 에듀윌 한국사 공식 유튜브 채널을 통해 한능검 시험 시간 종료 직후 한국사 정답을 공개한다. 35회 한국사능력검정시험부터 시작된 에듀윌의 한국사 생방송은 약 90만회의 누적 조회수를 기록하며 한능검 수험생들의 높은 관심을 증명하고 있는 대표 콘텐츠다. 총 18회의 한국사 가답안 정확도 100% 기록을 달성한 에듀윌은 이번 한국사 시험에서도 빠르고 정확한 한능검 가답안을 공개할 예정이다.

이번 한국사 시험 가답안 공개 생방송에도 에듀윌 홍보대사인 개그맨 서경석이 진행자로 나선다. 54회 한국사 시험에 직접 응시한 에듀윌 한국사 교재 개발자가 한국사 생방송에 직접 참여해 한능검 시험 문항 해설과 총평 등도 제공하기 때문에 수험생들은 한능검 시험 직후 합격 여부는 물론, 출제 트렌드까지 한눈에 확인할 수 있게 될 예정이다.

한국사 생방송 중에는 방송을 시청하는 한능검 수험생들을 위해 실시간 이벤트도 진행된다. 치킨, 피자 등 각종 간식 쿠폰이 경품으로 준비되어 있다.

오늘 시행되는 54회 한국사능력검정시험 합격자는 8월 20일, 한능검 시험을 주관하는 국사편찬위원회 홈페이지에서 발표된다. 에듀윌은 합격자 발표 이후, 한국사 시험 전날까지 진행한 ‘합격기원, 목표달성 이벤트’에 참여한 한능검 수험생을 대상으로 미션 달성 결과에 따라 다양한 상품도 지급할 예정이다.

에듀윌은 빠르게 한능검 가답안을 공개하는 한국사 생방송 외에도 다양한 콘텐츠와 서비스로 수험생들의 합격을 지원하고 있다.

에듀윌의 다양한 한국사 콘텐츠 및 서비스는 공식 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.

정진 기자 jung93@asiae.co.kr