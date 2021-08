교원 웰스, ‘에너지위너상 수상 기념’ 렌탈 할인 프로모션

에너지 대상·절약상 수상 공기청정기, 정수기 렌탈료 할인

[아시아경제 김희윤 기자] 교원그룹의 가전 브랜드 웰스는 에너지위너상 수상을 기념해 이달 27일까지 정수기, 공기청정기 렌탈 비용 할인 프로모션을 진행한다고 6일 밝혔다.

이번 프로모션은 에너지 저감 기술을 인정받은 ‘웰스 공기청정기 토네이도’와 ‘웰스 정수기 슈퍼쿨링’ 등 다양한 가전을 대상으로 진행한다. 공기청정기 최초로 에너지위너상 대상을 수상한 웰스 공기청정기 토네이도는 약정기간과 관리주기에 따라 월 최대 4000원 할인한 렌탈 비용에 제공된다.

에너지 절약상을 수상한 웰스 정수기 슈퍼쿨링 또한 월 최대 4000원 할인 혜택을 제공한다. 이 제품은 이중관 열교환 기술을 이용한 냉수 생성 시간 감소, 월간 소비전력량 62% 절감 효과 등을 앞세워 에너지 소비효율 1등급을 달성했다.

아울러 웰스더원 홈카페, 웰스 살균수기 듀얼 등으로 구성한 워터 솔루션 대상 할인도 진행한다. 웰스 얼음정수기 신제품은 이달 말까지 1만 1000원 할인한 월 3만 7900원에, 웰스 살균수기 듀얼과 웰스더원 홈카페는 각각 8900원과 9900원 월 렌탈 비용에 이용할 수 있다.

웰스 관계자는 “기능과 디자인, 친환경까지 고려한 웰스 제품을 합리적인 렌탈 비용에 이용할 수 있도록 이벤트를 마련했다”고 말했다.

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr