아파트 규제 잇따르면서 수익형 부동산 반사이익 ‘뚜렷’ 복합시설 ‘수원 고등 써밋플렉스’ 투자자 눈길

- 규제 영향 덜한 수익형 부동산 인기… 거래량 늘고 분양열기 후끈

- 풍부한 배후수요 확보한 패밀리 복합시설 ‘수원 고등 써밋플렉스’ 눈길

부동산 시장 안정화를 위해 아파트를 겨냥한 정부의 강도 높은 부동산 대책이 잇따르면서, 갈 곳 잃은 투자자들의 유동자금이 상대적으로 규제가 덜한 수익형 부동산으로 몰리고 있다.

국토교통부는 지난해 11월과 12월, 아파트 가격을 잡겠다는 명목 하에 조정대상지역을 추가 지정하는 규제를 잇따라 발표했다. 이에 현재 투기과열지구 49개 지역, 조정대상지역은 신규 지정 포함 11개로 전국 시군구 236개 중 절반 가까이가 규제 영향권에 속하게 됐다.

이처럼 상당 수 지역이 규제에 묶이면서 투자자들은 아파트의 대체 투자상품으로 수익형 부동산에 눈길을 돌리는 추세다. 실제 한국부동산원의 ‘월별 건축물 거래현황’에 따르면 올해 1월~5월까지 전국에서 거래된 상업·업무용 부동산은 15만86건으로, 전년 동기(12만6954건)에 비해 18%가량 증가했다.

이에 수익형 부동산은 오피스텔, 상업시설 가릴 것 없이 흥행을 이어가고 있다. 청약홈에 따르면 이달 경기 화성 동탄2신도시에 분양한 주거형 오피스텔 ‘힐스테이트 동탄역 멀티플라이어’는 총 166실 모집에 9325건이 접수되며 평균 56.2대 1로 청약을 마감했다. 앞서 지난 4월에는 울산 울주군에 공급된 ‘울산 뉴시티 에일린의 뜰’ 1차 단지 내 상업시설도 평균 12.4대 1을 경쟁률을 기록했으며, 계약 당일 완판에 성공했다.

부동산 전문가는 “아파트를 겨냥한 강도 높은 부동산 정책이 연이어 발표되면서 상대적으로 규제에서 자유로운 수익형 부동산으로 투자하려는 투자자들의 문의가 부쩍 늘었다”며 “다만 묻지마 식 투자 보다는 입지, 상품성, 배후 수요 등 투자 리스크를 줄이는 옥석가리기를 필수로 한 후 선점해야 할 것”이라고 말했다.

이러한 가운데, 최근 수원 고등지구 노른자위 입지에 들어서는 복합시설 ‘수원 고등 써밋플렉스’가 분양 소식을 알려 투자자들의 눈길을 끌고 있다.

경기 수원시에 들어서는 수원 고등 써밋플렉스는 지하 3층~지상 9층 규모의 상업·업무시설로 구성된 복합시설로 상업시설 197실이 우선 분양에 들어간다. 사업시행자는 코리아신탁㈜이며, 위탁사는 ㈜고등동지역공동체조합이다. 시공은 ㈜엔씨건설·아이엠지건설㈜이 맡았다.

수원 고등 써밋플렉스는 도보권에 지하철1호선·수인분당선·KTX환승역 수원역이 자리한 트리플 역세권 단지다. 이를 통해 서울은 물론 인접지역까지 환승없이 편리하게 이동 가능하다. 추가적으로 GTX-C 노선도 개통 예정이어서 더욱 촘촘한 광역 교통망을 갖출 전망이다. 쌍우물삼거리 ? 고등동사거리 등을 통해 인근 지역으로 쉽게 오갈 수 있고 과천봉담간고속도로 서수원IC, 평택파주고속도로 천천IC도 가까워 차량으로 수도권 곳곳을 누비기 좋다.

생활 인프라도 탄탄하다. 차량 5분 거리에 멀티플렉스 수원역 롯데몰이 자리하고 있고, 수원 스타필드도 오는 2023년 완공 예정이어서 스타필드 효과도 기대된다. 이밖에도 인근에 서호공원, 팔달공원이 자리해 쾌적한 생활을 누릴 수 있고 수원초·수원여고 등 교육시설도 가깝다.

197실 규모의 상업시설도 풍부한 배후수요를 바탕으로 사업 안정성을 갖췄다는 평가다. 상층부 오피스텔 입주민을 비롯해 맞닿은 곳에 ‘수원역 푸르지오 자이(4086세대), ‘수원고등 행복주택(500세대)’ 등 주변 도합 5000여 가구에 달하는 고정 수요를 확보했다. 여기에 경기도청, 국립식량과학원, 델타플렉스 등 업무시설과 성균관대, 아주대, 경기대 등 다수의 대학도 가까워 이곳에 종사하는 임직원부터 학생까지 잠재수요로 거론된다.

소비자들의 니즈를 반영, 맞춤형 MD 구성 계획도 눈길을 끈다. 리테일·스포츠 존으로 명명된 지하 1층은 SSM을 비롯해 생활용품 할인점 등의 업종으로 구성하며, 지상 1층은 생활밀착형 업종을 유치할 계획이다. 지상 2층~지상 5층은 F&B·엔터테인먼트·H&B·학원 등 남녀노소 모두를 아우르는 다양한 업종이 들어설 예정이다.

수원 고등 써밋플렉스 사업위탁자인 (주)고등동지역공동체조합 안정희 대표는 “지역경제와 복지를 위한 지역공동체 형성 노력과 주민역량 강화를 통해 지역주민의 삶의 가치를 높이는 것을 이번 사업의 주안점으로 두고 있다”고 말했다.

아울러, 분양대행사 ㈜상림디엠피 관계자는 "수원 고등 써밋플렉스는 수원지역에서 가장 이슈가 되는 지역인 고등지구내에서도 가장 탁월한 입지와 가격경쟁력을 갖춰 조기 분양완료가 확실시된다"며 “또한 최근 주택시장 규제강화에 따라 주거형 오피스텔분양과 입지경쟁력을 갖춘 상가분양에 투자자들의 관심이 지속적으로 증가하고 있는 상황이라 고등지구 인근 수요뿐 아니라 서울 및 수도권 투자자들의 관심이 몰릴 것으로 예상되고 있다"고 덧붙였다.

한편, ㈜상림디엠피는 지난해 과천지식정보타운 최대 이슈 현장이었던 ‘지식 8블록 D테크타워’를 성공적으로 분양한 데 이어, 올해 초 ‘수원 화서역 파크 푸르지오 상업시설’을 분양 개시 1주일만에 완판하는 등 최근 비주거용 부동산 상품에서 강세를 보이고 있다.

수원 고등 써밋플렉스의 홍보관은 경기 수원시에 마련됐으며, 입주는 2023년 9월 예정이다.

최봉석 기자 mail00@asiae.co.kr