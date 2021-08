밀키트 창업 ‘집어가’, 안산시 저소득 가정위해 밀키트 기탁

밀키트 창업 브랜드 가운데 최단 기간 100호점 돌파에 빛나는 ‘집어가’가 안산시 관내 저소득가정을 위한 이웃사랑 후원으로 2천만원 상당의 밀키트를 기탁하기로 했다고 전했다.

집어가와 안산시는 지난 5일 안산시청에서 윤화섭 안산시장과 박상미 영상에프앤비 대표이사가 참석한 가운데 이 같은 내용의 전달식을 가졌다.

집어가는 이번 기탁을 통해 1년간 매월 100~200개의 2,3종의 밀키트 제품을 생활이 어려운 1인가정에 제공할 예정으로 냉장·냉동 식품임을 감안하여 기부식품제공사업장인 푸드뱅크에 기탁처리하여 제공할 예정이다.

집어가 관계자는 “최근 코로나로 인해 사회적 거리두기가 강화되면서 사회복지시설 운영이 축소되고 있다는 소식을 듣고 이 같은 사회공헌 활동을 마련하게 됐다”며 “앞으로도 고객에게 받은 사랑을 사회로 환원할 수 있는 다양한 활동을 선보여 기업의 사회적 책임을 다하겠다”고 말했다.

한편 국내 대표 밀키트 전문점인 집어가는 코로나 여파로 창업 시장이 전반적으로 침체기를 겪고 있는 와중에도 최단 기간 100호점 가맹 계약을 체결하는 등 밀키트 창업 프랜차이즈 업계에서 뛰어난 활약을 보여주고 있다.

