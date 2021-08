SBA Try Everything 2021×(주)여심서울, 베트남에 500개 기업을 진출시킨 노하우와 컨설팅을 무료로 받을 기회

SBA 서울산업진흥원 ‘Try Everything 2021’ 공동협력 프로그램의 지원을 받아, 베트남 진출 전문 무역상사 겸 수출바우처 수행기관인 ㈜여심서울은 ‘베트남 진출을 원하는 국내(예비 창업인) 기업을 대상으로 베트남 전문가 멘토링’을 진행한다.

베트남 진출에 관심있는 국내 기업 및 예비 창업인을 대상으로 실제 베트남 진출 노하우를 보유한 전문가 비대면 강의(2회)와 개별 맞춤형 전략지원을 위한 개별 멘토링(기업당 최대 2회)으로 구성되며, 국내 중소기업 및 예비 창업자라면 누구나 참여 가능하다.

9월부터 시작되는 강의와 멘토링을 통해 베트남 시장 및 현지 법률 정보 등에 대한 최신의 정확한 정보를 전달하여 베트남 진출을 희망하는 기업의 전략 수립에 도움을 줄 것으로 기대된다.

㈜여심서울은 “베트남 국영방송국인 베트남 텔레비전 케이블(VTVCABLE)와 합작법인을 설립(YEOSIM VTVcab)하여, 베트남 진출에 필요한 마케팅과 온·오프라인 유통 시스템을 직접 구축하여 운영하고 있으며, 실제 500여개 중소기업 및 청년 스타트업 제품을 수출하고 있다. 이러한 경험을 바탕으로 국내 기업과 청년 스타트업을 대상으로 무료 강의와 개별 기업 맞춤형 무료 멘토링을 준비하였으니, 베트남 진출을 희망하는 기업들의 많은 참여를 통해 시장현황, 진출 방법, 정부지원사업 선정 노하우 등 다양한 정보를 취득하기를 바란다”고 말했다.

㈜여심서울에 따르면 8월 20일까지 참여기업을 모집한다 하니 관심 있는 기업이라면 ㈜여심서울 홈페이지에서 자세한 내용 확인하기 바란다.

박승규 기자 mail@asiae.co.kr