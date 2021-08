에듀윌, 라이브 ‘출제예언특강’으로 올해 공인중개사 시험 최종 점검

종합교육기업 에듀윌(대표 박명규) 공인중개사는 마지막 최종 점검을 할 수 있도록 ‘LIVE 출제예언특강’을 마련하고 수강생을 모집한다.

출제예언특강은 남은 기간 반드시 확인해야 하는 과목별 핵심 내용을 짚어준다. 최근 시험의 핵심지문으로 2021년 출제 경향을 파악하고, 전 과목 핵심 이론 압축 정리와 중요도 높은 지문만을 모아 시험 전, 최종 점검을 도와준다.

특히, 출제 예상 이론을 단 7시간만에 정리해주기 때문에 시간이 부족한 수험생들의 학습 효율성을 높여준다. 공인중개사 각 단원별로 출제 가능성이 높은 내용만 정리해줘 여러 자료를 찾아볼 필요 없이 한 눈에 핵심을 파악할 수 있다.

이 밖에도 에듀윌은 공인중개사 교수진들이 온라인서점 예스24 공인중개사 부문 11년간 베스트셀러 1위를 기록한 수험서로 강의를 진행하며 온라인 녹화 강의는 2021년 시험일까지 수강이 가능하다.

에듀윌 공인중개사 ‘LIVE 출제예언특강’에 대한 보다 자세한 사항은 에듀윌 공인중개사 홈페이지에서 확인 가능하다.

에듀윌은 세 번의 대통령상 수상을 비롯, 정부기관상 13관왕에 빛나는 종합교육기업이다.

정진 기자 jung93@asiae.co.kr