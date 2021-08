'탄소중립에 ESS도 대세'…ESS가 궁금하세요?

[아시아경제 황윤주 기자] 한국을 비롯해 미국, 유럽, 일본 등 글로벌 선진국들이 신재생에너지 비중을 확대하면서 에너지저장장치(ESS) 산업의 성장이 더욱 기대되고 있다. 제법 익숙해졌지만 여전히 알쏭달쏭한 ESS에 대해 알아보자

ESS는 전력을 저장해 두었다가 필요할 때 공급하는 전력 이용 효율을 높여주는 시스템으로 이를 통해 전기 요금이 저렴한 시간의 전력이나 신재생 에너지를 사용하고 남는 전력을 저장해두었다가 필요할 때 언제든 사용할 수 있다. 에너지를 아무리 많이 생산한다 하더라도 이를 저장할 수 있는 장치가 없다면 필요할 때 활용할 수가 없으므로 ESS는 신재생에너지 발전에 있어 필수불가결한 존재다.

ESS는 크게 배터리, 전력변환장치(PCS), 배터리제어시스템(BMS), 에너지운영시스템(EMS) 등 4가지로 구성되어 있다. ESS를 하나의 배터리로 생각하는 경우가 많은데 ESS는 수 많은 배터리와 다양한 전자 장치 등이 하나로 묶인 종합시스템이다.

세부적으로 살펴보면 가장 핵심적인 요소는 전력을 저장하는 배터리다. ESS는 대규모 전력을 필요로 하기 때문에 스마트폰이나 노트북 같은 IT 제품에 비해 들어가는 셀의 개수와 용량이 대폭 증가한다.

셀을 여러 개 묶어 모듈을 구성한 뒤, 이 모듈을 연결해 하나의 커다란 랙으로 만든다. 모듈은 셀을 외부 충격에서 보호할 수 있도록 하나의 프레임에 셀을 넣어 조립한 형태이며, 이러한 모듈들을 모아 배터리 온도나 전압 등 상태를 확인하고 관리하는 각종 제어 및 보호 시스템들을 추가해 랙을 구성하게 된다.

PCS는 전기의 교류를 직류로, 직류를 교류로 바꿔주는 역할을 한다. 전력시스템은 크게 전기를 생산하는 발전과 발전된 전기를 전달하는 송배전, 그리고 그 전기를 사용하게 되는 공장이나 가정 같은 수용가로 구분된다. 배터리는 전기를 직류로 저장하지만 송배전을 통해 흐르는 전기는 교류이기 때문에 교류를 직류로, 직류를 교류로 바꿔주는 전환 장치인 PCS가 반드시 필요하다.

BMS는 이렇게 ESS에 들어가는 수십 개에서 수천 개의 배터리 셀을 하나처럼 움직이게 하고 전압·전류·온도 이상을 감지할 경우 충전과 방전을 중단시키는 등의 안전장치가 포함된 장치다.

마지막으로 EMS는 ESS에 저장되어 있는 전기량을 모니터링하는 시스템으로 ESS의 전반적인 운영 소프트웨어 역할을 담당한다.

