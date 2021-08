한국분석시험연구원, ISO9001:2015, ISO14001:2015 인증 획득

국제표준 ISO 취득으로 신뢰성 강화

한국분석시험연구원(KATR, 대표 김주환)은 지난 20년 11월 국제표준화기구의 품질경영시스템(ISO 9001 : 2015), 환경경영시스템(ISO 14001 : 2015)에 대한 심사를 통과하여 KATR의 시스템이 국제표준에 적합하다는 것을 증명했다.

ISO 인증은 국제표준화기구가 세계 공통적으로 제정된 국제규격으로 ISO 9001(품질), ISO 14001(환경) 경영시스템 인증 등으로 해당 기업의 경영시스템이 국제규격에 적합할 때 부여하는 인증서다.

ISO 9001 : 2015와 ISO 14001 : 2015인증은 친환경적인 경영활동이 중요시되며 고객에게 제공되는 품질의 서비스가 우수할 수 있도록 경영이 가능한 경우에만 부여된다. 또한 인증을 받기 위해서는 많은 심사위원과 각 분야의 전문가의 심사가 요구되므로, 절차가 까다롭고 복잡하다.

KATR운영팀 관계자는 “ISO 인증이 완료된 한국분석시험연구원에서는 품질경영시스템과 환경경영시스템을 지속적을 점검하고 개선할 수 있으며 품질의식이 확대되어 고객에게 신뢰감을 줄 수 있다. 앞으로도 더욱 안정적이고 믿음이 가는 연구원이 되도록 노력하겠다”고 말했다.

KATR의 인증범위는 물질성분 검사 분석, 화학물 분석, 미생물 배양화학물 분석, 연구개발 컨설팅 등이 있다.

