롯데네슬레코리아 네슬레프로페셔널, 글로벌 대체육 브랜드 ‘하베스트 고메’ 런칭 B2B 식물성 대체육 솔루션 시장에 본격 진출

롯데네슬레코리아 네슬레프로페셔널 사업부는 글로벌 대체육 전용 브랜드인 ‘하베스트 고메(Harvest Gourmet)’를 국내에 런칭해, B2B 식물성 대체육 솔루션 시장에 본격적으로 진출했다.

‘하베스트 고메(Harvest Gourmet)’ 브랜드는 건강과 맛을 중시하면서도 육류섭취를 줄이고자 하는 간헐적 채식주의자인 플렉시테리안(Flexible + Vegetarian)을 타겟으로 하지만 뛰어난 식감과 맛으로 일반 고객들에게도 메뉴 다양성을 제공할 수 있을 것으로 예상된다.

현재 국내 운영 중인 제품은 113g의 패티 ‘하베스트 고메 센세이셔널 버거’와, 커틀릿 스타일의 ‘하베스트 고메 슈니첼’, 조각 형태인 ‘하베스트 고메 차그릴드 피스’ 총 3종이며, 모두 다양한 조리법과 메뉴 적용이 가능한 것이 특징이다. 분쇄 형태의 ‘하베스트 고메 민스 (Mince) 2종’도 올 하반기 출시 예정으로 지속적인 제품라인업 확대를 통한 경쟁력 강화에 집중할 계획이다.

롯데네슬레코리아 네슬레프로페셔널 사업부 관계자는 “하베스트 고메(Harvest Gourmet)는 네슬레 말레이시아 공장에서 생산된 제품으로, 해당 공장은 비건 제품을 생산할 수 있는 아시아 내 몇 안되는 공장으로 알려져 있다”며 “국제적인 인증마크인 V-Label과 할랄인증까지 보유하여 검증된 제품을 안전하게 공급할 수 있는 점이 큰 장점”이라고 말했다.

최근 업계에서 ESG(환경, 사회, 지배구조)가 화두가 되면서, 친환경 식자재로서 인정받는 대체육이 시장 촉진제가 되고 있으며 이와 더불어 롯데네슬레코리아 네슬레프로페셔널의 하베스트 고메(Harvest Gourmet) 제품에 대한 업계 관심도 높아질 것으로 기대된다.

제품에 대한 상세내용 및 가격 문의는 네슬레프로페셔널 공식 홈페이지와 고객센터를 통해 확인 가능하다.

정진 기자 jung93@asiae.co.kr