[아시아경제 영남취재본부 강샤론 기자] 낙동강유역환경청이 5일 오후 3시를 기해 낙동강 칠서 지점에 조류경보 관심 단계를 발령했다.

칠서 지점은 지난달 22일 조류경보가 해제됐으나, 최근 유해 남조류 세포 수가 2회 연속 1000개를 넘겨 2주 만에 경보가 재발령됐다.

조류 측정 결과 지난달 19일 60개/㎖이던 남조류 세포 수는 지난달 26일 7609개/㎖, 지난 2일 2만5563개/㎖로 급증했다.

낙동강청은 지난달 초 짧은 장마 이후 폭염과 가뭄이 계속되면서 수온이 상승해 남조류 농도가 꾸준히 증가한 영향으로 분석했다.

이호중 청장은 “관계기관과 협업해 먹는 물 안전을 지키기 위해 노력하겠다”고 말했다.

영남취재본부 강샤론 기자 sharon79@asiae.co.kr