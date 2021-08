문 열어주니 강도로 돌변…'택배 위장 범죄'에 불안한 시민들

택배기사인 척 유튜버 집 찾아가 가스총·전기충격기 위협

"반품 택배 가지러 왔다" 강도 일당, 아파트 침입 금품 훔쳐

전문가 "SNS, 운송장 통한 개인 정보 유출 조심해야"

[아시아경제 강주희 기자] 최근 택배기사로 위장해 집에 침입, 금품을 훔치거나 위협을 가하는 등의 범죄가 잇따라 발생하고 있다. 지난 2일 유명 유튜버의 집에 택배기사인 척 찾아가 가스총을 쏘고 전기충격기로 위협한 20대 남성이 경찰에 붙잡혔다. 이 남성은 사회관계망서비스(SNS)를 통해서 피해자의 집 주소를 알아냈다.

택배기사로 위장해 강도 행각을 벌인 사건은 지난 6월에도 발생한 바 있다. 코로나19 사태로 택배 이용이 많아진 요즘, 비슷한 범죄가 연이어 발생하면서 시민들의 불안감도 커지고 있다. 전문가는 자신의 개인정보가 노출되지 않도록 보안을 강화하고 택배의 경우 되도록 비대면으로 수령해야 한다고 제언했다.

보도에 따르면, 20대 남성 A씨는 2일 오전 11시43분께 유튜버 B씨가 거주하는 서울 서초구의 한 아파트에 침입했다. A씨는 인터폰으로 자신을 택배기사라고 소개한 뒤, B씨가 문을 열어주자 얼굴을 향해 가스총을 5차례 발사했다. 또 도망가는 B씨를 쫓아가 전기충격기로 위협했다.

B씨가 강하게 저항하자 A씨는 도주한 후 아파트 상가 화장실에 숨어 있다가 10여분 만에 경찰에 붙잡혔다. A씨는 B씨가 운영하는 유튜브 채널 시청자였다. B씨는 평소 카카오톡 단체대화방 등을 통해 시청자와 소통했는데, A씨는 이 대화방을 통해 B씨의 주소를 대략 파악했다. 이후 약 3일간 B씨 집 근처에서 배회하며 정확한 주소를 알아냈다. 경찰 조사에서 A씨는 생활비 마련을 위해 범행을 계획했다고 진술한 것으로 알려졌다.

B씨는 4일 자신의 유튜브 채널에서 당시 상황에 대해 "택배를 놓고 가라고 했지만, (A씨가) 여러 번 벨을 눌렀고 본인확인을 해야 한다, 사인받아야 한다"고 했다고 전했다. 문을 여는 순간 가스총이 발사됐고 저항할 틈도 없이 A씨가 집에 들이닥쳤다고 했다.

비슷한 범죄는 지난 6월에서도 발생했다. 이달 9일 오후 3시30분께 일당 4명은 강남구 개포동 한 아파트에 침입해 휴대전화와 금품을 훔쳐 달아났다.

이들은 이 아파트에 택배기사로 위장하고 들어가 "반품한 택배를 가지러 왔다"며 집주인을 속인 뒤, 흉기로 위협했다. 금품을 훔쳐 달아난 일당 중 2명은 구속됐으며, 경찰은 공범으로 추정하는 나머지 2명에 대해서도 추적하고 있다.

이 같은 범죄가 연달아 발생하자, 택배 이용에 불안감을 토로하는 시민들이 늘고 있다. 30대 직장인 박모씨는 "요즘은 코로나 때문에 택배를 직접 받는 경우는 거의 없지만, 고가의 물건을 주문했을 때는 직접 받는 편"이라며 "그런데 이제는 불안해서 이마저도 직접 받기가 꺼려진다"고 했다.

택배 운송장 등에 적힌 전화번호, 주소 등 개인정보 노출을 불안해하는 시민도 있었다. 또 다른 직장인 김모(29)씨는 "운송장에 전화번호가 그대로 적혀있는 경우가 있어 되도록 택배를 문 앞에 방치하는 것도 여러모로 불안하다. 택배 박스를 버릴 때 운송장을 찢어버리는 것은 필수"라며 "택배함 등을 이용해도 되지만 물건 크기에 따라서 이용하지 못하는 경우도 있다"고 말했다.

전문가는 SNS, 운송장 등에서 자신의 개인정보가 노출되지 않도록 보안을 강화해야 한다고 제언했다.

오윤성 순천향대 경찰행정학과 교수는 "택배 위장 범죄의 경우 사실상 비대면으로 받는 방법 말고는 큰 대안이 없는 것 같다. 부득이하게 직접 수령해야 하는 경우 문을 바로 열지 말고 구체적으로 뭐 때문에 신원 확인이나 사인을 해야 하는 건지 정확히 확인하는 절차가 필요하고, 문 앞에 폐쇄회로(CCTV)를 설치하는 것도 방법"이라고 말했다.

이어 "SNS상에서 자신의 전화번호나 주소가 타인에게 노출되지 않도록 주의해야 한다"라며 "특히 운송장에 있는 개인정보는 반드시 제거하고 버려야 범죄 노출 위험을 차단할 수 있다"고 강조했다.

