SK바이오사이언스 4거래일 연속 상승, 하반기 호실적 전망! 백신 위탁생산 후속 수혜株는??

SK바이오사이언스주가가 4거래일 연속 급등세를 보이며 강세를 보이고 있다.

코로나19 백신 위탁 생산을 맡고 있는 SK바이오사이언스는 올 2분기 영업이익이 662억 원으로 전년 대비 흑자 전환한 것으로 집계됐다고 공시했다.

올 하반기에는 실적이 더욱 좋아질 것이라는 전망이 나오고 있다. 노바백스 정부 계약 4,000만 도즈에 대한 매출이 하반기부터 본격적으로 발생할 예정이며 자체 개발 백신 임상 모멘텀이 남아 있기 때문인 것으로 파악된다.

그럼 다음 백신 위탁생산 후속 대장주는 무엇일까?

코로나19 펜더믹이란 초유의 사태가 주식투자의 호기로 작용하고 있다.

지난해의 경우 거의 모든 종목이 상승했다면 올해 들어서는 테마에 따라 주가가 움직이는 전형적인 종목장세가 연출되고 있다. 테마와 종목에 대한 분석이 중요해진 것이다.

지난해 시장을 주도했던 대형주는 박스권에 갇힌 상황에서 코스피지수와 코스닥지수는 끊임없이 우상향하고 있어 증시를 떠나기에는 아직 이른 감이 있다.

경제 펀더맨털 보다는 테마와 종목분석이 수익을 가져다주는 어려운 시장. 이런 시장에서 나홀로 투자를 한다는 것은 상당한 위험이다.

급변하는 시장을 한발 늦게 뒤따라가는 ‘뒷북투자’로는 남들이 수익을 낼 때 혼자 전전긍긍하기 십상이다.

종목장세에서 큰 성과를 내고 있는 ㈜와이씨온 산하의 YC투자그룹에 집중 해보자.

공정과 투명을 모토로 높은 신뢰와 성과를 보여주고 있는 그들의 투자 노하우를 공유해보면 어떨까.

성장가치주와 단타/스윙, 그리고 테마/이슈와 해외주식까지, 개인투자자를 위한 맞춤형 토탈솔루션.

※ 본 내용은 아시아경제 편집 방향과 무관하며, 모든 책임은 정보 제공자에게 있습니다.