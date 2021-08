우면산 조망 가능한 '더프레임서초' … 강남 서초구 생활·문화 인프라 누린다

금성백조건설이 시공을 맡은 강남 서초구에 위치한 '더프레임서초'가 분양을 앞두고 있다.

‘더 프레임 서초’는 서울의 중심이라 불리는 경부고속도로와 양재대로와 근접해 있으며, 지하철 고속터미널 역과 남부터미널을 도보로 이용할 수 있다. 주변으로는 예술의 전당이 있어 문화 인프라를 누릴 수 있으며, 신세계백화점이 위치해 생활 편리함까지 갖추고 있다.

강남 서초구에 위치한 더프레임서초는 지하 3층~지상 15층 2개 동으로 이뤄졌으며, 중소형 평형대이다. 총 6가지 타입으로 구성돼 자신의 취향에 맞게 다양하게 선택할 수 있다.

해당 단지는 와이드한 삼중접합유리 창호 설계와 높은 천장고에 맞는 라인디퓨저 시공으로 소음, 환기, 채광 효율을 극대화시켰으며, 김찬중 건축가와 오호근 건축가가 설계에 참여해 미학을 담은 디자인을 갖추고 있다. 실제로 디엠피 건축사사무소는 최근 서초, 수유, 신촌 등 도심지 내 중소형 유닛 주거시설의 걸작을 만들어냈다.

이태리 프리미엄 가구 피앙카와 원목마루 리스토네 조르다노, 이태리 수전 업계 1위 제시사, 주방가구는 불탑 제품이 사용됐다.

분양 관계자는 "우면산을 조망하는 도심 속 중심에서 하이엔드 주거공간이라는 평을 얻고 있다. 2025년 서리풀공원과 연계한 친환경 복합업무단지가 계획되어 있어 호재까지 갖추고 있다"라고 설명했다.

