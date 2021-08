"협상하지 않았다" 삼성생명vs 보암모 분쟁 '2라운드'

암보험 요양병원 입원비 미지급 분쟁 계속되나

"보험금 대신 위로금 지급 부당…투쟁 지속"

보암모, 국민청원 제기

[아시아경제 오현길 기자] 삼성생명 삼성생명 032830 | 코스피 증권정보 현재가 77,600 전일대비 700 등락률 +0.91% 거래량 147,915 전일가 76,900 2021.08.05 11:11 장중(20분지연) 관련기사 금소법 이후…손해보험사 민원만 더 늘었다(종합)글로벌 500대 기업, 韓 15개…삼성전자 15위금소법 이후…손해보험 민원만 더 늘었다 close 을 상대로 500여일 넘게 이어온 불법 시위를 중단하기로 합의한 것으로 알려진 ‘보험사에 대응하는 암환우 모임(보암모)’ 공동대표가 최근 합의 번복 의사를 담은 국민청원을 제기했다.

보험금 대신 위로금을 지급하는 것은 부당하며 지속적으로 투쟁을 하겠다는 내용도 포함돼 암보험 분쟁을 둘러싼 이상기류가 감지된다.

5일 보험업계에 따르면 보암모 공동대표 A씨는 지난 3일 청와대 국민청원에 ‘보암모는 협상하지 않았다’는 제목의 호소문을 올렸다.

A씨는 이 호소문에서 "삼성생명은 7월9일 보암모 회원 21명과 위로금인지 보험금인지 알 수 없는 돈으로 협상하고, 마치 모든 보암모 암환자들과 협상한 것처럼 보도하고 있다"며 "21명을 협상으로 유도해 약관대로 지급이 아니라, 위로금이라는 등 말도 안 되는 돈을 지급해 집회를 철수시켰다"고 주장했다.

그러면서 "(협상의) 목적이 이재용 부회장 특별사면과 금융위원회 중징계를 막고자 하는 야비한 술수라고 밖에는 볼 수가 없다"며 "특별사면을 결사 반대하고, 금융위는 삼성생명 중징계를 즉각 확정하라"고 요구했다. 이날 오전 9시 기준으로 이 청원에 118명이 동의했다.

암보험 요양병원 입원일당 미지급을 두고 갈등을 빚어온 삼성생명과 보암모는 지난달 9일 삼성생명 서초동 사옥 2층 고객센터 점거 농성을 끝내고 시위를 중단하기로 합의했다. 이에 보암모는 2018년 말부터 시작된 삼성생명 본사 집회·시위와 2020년 1월부터 이어진 고객센터 불법점거를 모두 종료했다. 삼성생명 본사 앞 트레일러의 시위도구와 플래카드도 제거했다.

당시 양측은 "뒤늦게나마 안타까운 상황이 해결된 것을 다행스럽게 생각하며, 도움을 준 관계자들에게 감사하다"고 공동으로 입장을 밝혔다. 다만 구체적인 협상 내용은 양측의 합의에 따라 공개하지 않기로 했다.

하지만 이번 청원으로 암보험 분쟁이 재발하는 것 아니냐는 우려가 나온다.

애초 보험금 지급이 아닌 시위 철수에 합의한 것으로 근본적 해결책은 아닐 뿐더러, 합의에 포함되지 않은 나머지 암보험 가입자에 대한 해결방안이 없어 갈등의 불씨가 남아 있는 셈이다. 또다른 암환자 단체인 ‘암환자를 사랑하는 모임(암사모)’도 삼성생명에 중징계 처분을 내려달라면서 시위를 이어가고 있다.

삼성생명 중징계 여부도 영향을 받을 전망이다. 작년말 금융감독원은 삼성생명에게 종합검사 결과 500여건의 암보험 입원보험금 미지급건을 적발하면서 중징계인 기관경고를 통보, 금융위원회 최종 결정을 남겨두고 있다.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr