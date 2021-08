에듀윌, 공무원 최정연 교수 ‘비전공자도 쉽게 배우는 그림 회계학’

종합교육기업 에듀윌(대표 박명규)은 7급, 9급공무원 시험 과목인 회계학 강의를 맡고 있는 최정연 교수의 ‘그림 회계학’ 수업이 수강생을 대상으로 실시한 설문 조사에서 강의만족도 97%를 기록했다고 밝혔다.

에듀윌 최정연 교수는 공무원 회계학 강의를 그림을 통해 쉽고 빠르게 이해할 수 있도록 지도한다. 이어, 기계보다 더 빠르고 정확한 문제풀이 비법을 전수한다. 마지막으로, 회계의 기본이지만 수험생들이 어려운 하는 부분이 바로 분개다. 계정과목별로 색을 달리해 보다 쉽게 분개가 이해될 수 있도록 강의한다.

에듀윌 공무원 최정연 교수는 “회계학이 어렵다는 생각을 확 바꿔주겠다”면서, “글로만 하는 따분한 강의는 지양하고, 회계를 시각화하여 누구나 쉽게 이해할 수 있는 강의를 선보이겠다”고 설명했다.

이어, 최정연 교수는 “처음부터 일관된 논리로 암기량을 확 줄이고, 문제풀이 틀을 통해 문제를 빠르게 풀고 고득점 할 수 있도록 해주겠다”면서, “회계학을 전략 과목으로 바꿔주겠다”고 자신했다.

에듀윌 홈페이지의 수강후기를 살펴보면, 최정연 교수의 회계학 강의에 대해 사실 저에게 너무 어려운 공부인데, 그림으로 설명해 주시니 더 이해하기 쉽네요. 포인트를 쏙쏙 뽑아 이해되기 쉽게 강의해주셔서 공부하는데 많은 도움이 된다. 확실히 다른 강의와는 다른 점이 있다 등의 다양한 후기들이 올라와 있다.

특히, 한 수강생은 “비전공자라 회계학이 제일 겁나고 어려웠는데, 교수님 강의 듣고 나니까 문제도 함께 풀 수 있게 돼서 조금씩 자신감이 생기네요. 강의 시간 내내 지루하지 않고 어려운 부분도 쉽게 설명해 주셔서 이해가 잘되고 좋았다”는 후기를 남기기도 했다.

에듀윌은 최정연 교수의 신규 입성을 기념해 공무원 회계학 입문 특강을 무료로 배포하고 있다. 최정연 교수의 회계학 강의는 에듀윌 인강이나 독한 에듀윌 공무원 노량진학원에서 만나볼 수 있다.

