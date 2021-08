[아시아경제 금보령 기자] 아랍에미리트(UAE)가 코로나19 확산이 심각한 국가에서 오는 항공 여행객들에 대한 경유·환승 규제를 완화한다.

4일(현지시간) 외신에 따르면 연방 정부의 국가비상사태·재해 관리청(NCEMA)은 오는 5일부터 인도·파키스탄 등 12개국 경유·환승 제한을 해제한다. UAE 정부는 코로나19 변이가 확산하자 상황이 심각한 12개국에서 오는 여행객들의 국제공항 환승을 제한한 바 있다.

UAE 공항을 통해 경유나 환승을 하려면 출발 전 72시간 이내에 받은 유전자증폭(PCR) 검사 '음성' 확인서가 필요하다.

당국은 해외에서 백신을 완전히 접종한 UAE 주민들도 귀국할 수 있도록 허가할 방침이라고 언급했다.

