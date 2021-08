뉴본코리아 '순리본' 글로벌의학연구센터 임상으로 기능성 효과 검증완료

뜨거운 여름철에는 피부 관리에 특히 주의해야 한다. 쏟아지는 자외선으로 인해 피부의 모공이 넓어지고, 주근깨나 기미, 색소 침착 등을 일으킬 수 있기 때문이다. 이에 많은 사람들이 피부 진정과 기초 관리에 큰 도움을 줄 수 있는 기능성 화장품을 찾고 있다.

이러한 기능적 측면에서 특히 주목받고 있는 제품이 바로 뉴본코리아의 순리본 리페어 라인이다. 실험기관 글로벌의학연구센터를 통해 40~60대 여성에게 4주간 인체 적용 테스트를 진행한 결과, 기미 및 잡티는 무려 29.866% 개선되었으며 팔자주름 또한 13.265% 개선되었다는 탁월한 효과를 입증받았다. 그외 피부 보습과 밝기 개선 효과 입증까지 완료되어 순리본 리페어 3종 동시 사용 시 팔자주름, 보습, 밝기, 기미&잡티 개선까지 도움을 주는 것으로 판단된다는 긍정적인 결론을 확인할 수 있었다.

순리본 리페어 라인은 에센스와 크림, 마스크 3종으로 구성되어 있으며 피부 노화 방지 및 전반적인 케어를 위해 흑삼, 영지, 복령, 이데베논, 에델바이스 캘러스 등 고급 재료를 아낌없이 사용하였다. 최근 식약처를 통해 미백, 주름개선 이중 기능성 화장품임을 인정받는 것은 물론 독일 더마테스트를 통해 엑설런트 등급까지 부여받는 쾌거를 이뤄냈다.

뉴본코리아 관계자는 "국내 대표 ODM 업체인 한국 콜마와의 끊임없는 연구 및 제조를 거듭해, 하나의 라인에 미백 주름 개선부터 영양 공급, 피부 진정까지 모든 효과를 담아내었다. 까다로운 인체적용테스트 및 식약처, 독일 더마테스트를 모두 통과한 제품이니만큼 예민한 피부도 안심하고 사용할 수 있을 것이다."라고 전했다.

한편, 뉴본코리아는 순리본 리페어 에센스, 크림, 마스크로 구성된 기획 세트를 2세트 이상 구입할 시, 1세트를 추가로 증정하는 이벤트를 진행할 예정이며, 상담 고객 전원에게 무료로 순리본 리페어 라인 샘플 키트도 제공할 예정이다. 보다 자세한 사항은 순리본 공식 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.

