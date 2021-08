8월 오픈 앞둔 ‘위레벤646’, 복합환승센터 개발호재 기대

수도권을 비롯해 전국적인 부동산 가격 상승으로 상대적으로 가격 부담이 낮은 소형주택을 찾는 수요가 늘고 있다.

소형주택 중에서도 교통, 인프라, 개발호재 등 상품성을 갖춘 똘똘한 한 채에 수요가 집중되는 양상을 보이는데, 서울에서는 현대자동차사옥, 광역복합환승센터 등 개발호재가 집중된 영동대로 인근으로 오피스텔, 아파트 등 소형주택을 찾는 수요가 증가하고 있다.

이 가운데 위레벤 646이 영동대로 복합환승센터 개발호재를 갖춘 아파트로 8월 분양을 앞두고 있어 관심을 모은다. 지하 5층~지상 19층 총 108세대 규모로 도시형생활주택 63세대 30~101㎡ 타입, 오피스텔 45호실 18~34㎡ 타입으로 구성된다.

특히 영동대로 지하화사업인 복합환승센터의 직접적인 수혜가 예상되는데, 총 지하 7층 규모로 4~7층은 5개 철도교통 환승공간, 2~3층은 공공상업공간, 지상에는 1만8000㎡의 녹지광장 조성이 계획되어 있어 미래가치 상승이 기대된다.

원활한 교통망 역시 주목할 만하다. 초역세권 7호선 청담역 및 봉은사역, 청담대교, 올림픽대로 등 쾌속교통망을 확보하고 있어 이동 편의가 뛰어나다.

코엑스, 현대백화점, 잠실운동장 등 다수의 생활 인프라와 한강, 탄천 등 공원이 위치해 편리하고 쾌적한 생활을 누릴 수 있을 전망이다.

8월 오픈 예정인 위레벤646은 서울시 강남구에 위치하며 관련 사항은 홍보관을 통해 문의하면 된다.

