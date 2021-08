마크 저커버그 메타버스 관련 발언...옵티시스 상승세, 후속 메타버스 대장株는?

메타버스 구현 핵심기술인 디지털광링크 기술을 세계 최초로 상용화한 기업인 옵티시스가 강한 상승세를 보이고 있다.

지난 22일 페이스북 최고경영자 마크 저커버그의 메타버스 관련 발언에 영향을 받은 것으로 해석된다.

저커버그는 "메타버스를 산업 전반에 걸쳐 많은 기업들이 함께 만들고 있는 [새로운 장]"이라고 언급하며 "모바일 인터넷을 잇는 후계자가 될 것"이라고 발언하였다.

그럼 다음 메타버스 후속 대장주는 무엇일까?

코로나19 펜더믹이란 초유의 사태가 주식투자의 호기로 작용하고 있다.

지난해의 경우 거의 모든 종목이 상승했다면 올해 들어서는 테마에 따라 주가가 움직이는 전형적인 종목장세가 연출되고 있다.

테마와 종목에 대한 분석이 중요해진 것이다.

지난해 시장을 주도했던 대형주는 박스권에 갇힌 상황에서 코스피지수와 코스닥지수는 끊임없이 우상향하고 있어 증시를 떠나기에는 아직 이른 감이 있다.

경제 펀더맨털 보다는 테마와 종목분석이 수익을 가져다주는 어려운 시장.

이런 시장에서 나홀로 투자를 한다는 것은 상당한 위험이다.

급변하는 시장을 한발 늦게 뒤따라가는 ‘뒷북투자’로는 남들이 수익을 낼 때 혼자 전전긍긍하기 십상이다.

※ 본 내용은 아시아경제 편집 방향과 무관하며, 모든 책임은 정보 제공자에게 있습니다.