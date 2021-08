빙그레 아카페라, 친환경 포장재로 패키지 변경

[아시아경제 임혜선 기자] 빙그레는 RTD(바로 마실 수 있게 포장된 음료) 커피 브랜드 아카페라가 친환경 포장재로 패키지를 변경한다고 4일 밝혔다.

새롭게 바뀌는 아카페라 패키지의 핵심은 수축(shrink) 라벨의 소재 변경이다.수축라벨은 접착제를 사용한 일반 띠 라벨과 달리 필름에 열을 가해 수축시켜 포장하는 방식으로 절취선을 넣으면 재활용시 분리배출이 용이하다.하지만 많은 캠페인 노력에도 불구하고 아직까지 분리배출하는 비율을 높지 않다. 일반적으로 분리배출이 되지 않은 페트병은 파쇄 후 큰 수조에 넣어 무거운 플라스틱은 밑으로 가라앉고 가벼운 다른 부자재를 물 위에 띄워 구분하는 수(水)분리 공정을 거친다. 아카페라에 적용되는 수축라벨과 뚜껑은 모두 비중이 1미만으로 제작되어 수분리 공정 시 물 위에 떠 분리 및 재활용이 용이하다.

빙그레는 이 포장기술로 지난 5월 ‘제15회 대한민국 패키징 대전’에서 ‘한국포장기술사회장상’을 수상했다. ‘대한민국 패키지 대전’은 산업통상자원부가 주최하고 한국 생산기술연구원 패키징기술센터가 주관하는 국내 최고 권위의 패키징 신기술 관련 시상식이다.환경부가 평가하는 재활용 등급에서도 최우수등급을 받았다.환경부에서는 4개 등급으로 재활용 등급을 평가하는데 최고 등급인 최우수 등급의 경우 몸체는 무색의 단일 재질을 사용하고 라벨은 비중 1미만에 소비자가 분리가 용이하도록 접착제를 사용하지 않고 마개 등 다른 자재들도 비중 1미만의 조건을 만족해야 한다.빙그레 아카페라는 수축라벨을 사용하는 국내 음료 중 최초로 재활용 최우수등급을 받았다.

