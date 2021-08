한국비엔씨 가파른 상승세 '경구용 치료제 초관심'... 경구형 치료제 차기 대장株는?

한국비엔씨가 경구용 코로나 치료제 개발소식에 상승세를 보이고 있다.

한국비엔씨는 신종 코로나19 치료 후보물질인‘안트로퀴노놀’의 코로나19 감염환자 대상 치료목적 사용 긴급승인을 신청해 획득한 것을 알려졌다.

그럼 차기 코로나 치료제 급등주는 무엇일까? 코로나19 펜더믹이란 초유의 사태가 주식투자의 호기로 작용하고 있다. 지난해의 경우 거의 모든 종목이 상승했다면 올해 들어서는 테마에 따라 주가가 움직이는 전형적인 종목장세가 연출되고 있다. 테마와 종목에 대한 분석이 중요해진 것이다.

지난해 시장을 주도했던 대형주는 박스권에 갇힌 상황에서 코스피지수와 코스닥지수는 끊임없이 우상향하고 있어 증시를 떠나기에는 아직 이른 감이 있다.

경제 펀더맨털 보다는 테마와 종목분석이 수익을 가져다주는 어려운 시장. 이런 시장에서 나홀로 투자를 한다는 것은 상당한 위험이다. 급변하는 시장을 한발 늦게 뒤따라가는 ‘뒷북투자’로는 남들이 수익을 낼 때 혼자 전전긍긍하기 십상이다.

종목장세에서 큰 성과를 내고 있는 YC투자그룹에 집중 해보자. 공정과 투명을 모토로 높은 신뢰와 성과를 보여주고 있는 그들의 투자 노하우를 공유해보면 어떨까. 성장가치주와 단타/스윙, 그리고 테마/이슈까지, 개인투자자를 위한 맞춤형 토탈솔루션을 제공받아 주식시장의 리더가 되어보자.

