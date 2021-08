천종원 스포츠클라이밍 콤바인 결선行 불발

스피드·볼더링·리드 합계 10위

천종원(25·노스페이스 클라이밍팀)이 올림픽 신설 종목인 스포츠클라이밍 결선 진출에 실패했다. 3일 일본 도쿄 아오미 어반 스포츠파크에서 열린 2020 도쿄올림픽 스포츠클라이밍 남자 콤바인 예선에서 스피드·볼더링·리드 합계 10위를 했다. 결선 진출권은 8위 안에 들어야 주어진다.

천종원은 2018 자카르타·팔렘방 아시아경기대회 콤바인 금메달리스트로 기대를 모았으나 스피드에서 5위, 볼더링에서 10위, 리드에서 16위에 머물렀다. 콤바인은 스피드, 볼더링, 리드 세 경기 종합 성적으로 순위를 매긴다. 각 종목의 순위를 곱한 점수가 가장 낮으면 1위다. 스피드는 15m 높이, 95도 경사면의 인공 암벽을 올라간 초를 재는 경기다. 천종원은 A레인에서 6.21초 만에 터치패드를 찍었다.

그러나 4.5m 높이의 암벽에 설치된 다양한 인공 구조물을 로프 없이 4분 이내에 통과하는 볼더링에서 '1T3z 3 10'를 기록했다. 가장 꼭대기 홀드인 '톱(top)'을 세 번 시도해 한 개, 가운데 홀드인 '존(zone)'을 열 번 시도해 세 개 성공했다는 뜻이다. 천종원은 이때까지 합계 점수에서 5위를 달렸다. 그러나 15m 높이의 암벽에 설치된 인공 구조물(돌출부)을 잡고 6분 이내에 최대한 높이 오르는 리드에서 2분 34초에 홀드 스물여섯 개까지 오르고 떨어졌다.

이종길 기자 leemean@asiae.co.kr