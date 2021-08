[서울시 자치구의회 포토]조영훈 중구의회 의장 ‘찾아가는 임시선별진료소’ 직원 격려 방문...김안숙 서초구의회 의장,인종차별 반대 ‘리브투게더 챌린지’ 동참



조영훈 중구의회 의장 ‘찾아가는 임시선별진료소’ 직원 격려 방문

[아시아경제 박종일 기자] 서울 중구의회 조영훈 의장(전국시군자치구의회 의장 협의회장)이 지난달 30일 황학동 주민센터 앞에 위치한 찾아가는 임시선별진료소를 방문, 관계 의료진들을 격려했다.

조 의장은 폭염 속에서도 코로나19 확산을 막기 위해 최선을 다하고 있는 직원들을 찾아 격려의 마음을 전했다.

이어 간식 등 격려물품을 전달하며 현장 상황을 청취하고 직원들의 애로사항을 경청했다.

조 의장은 “더운 날씨에도 지역사회 안전과 방역을 위해 수고하시는 직원 여러분께 깊은 감사의 마음을 드린다. 직원분들 모두 건강과 안전에 유의하시고 의회에서도 방역현장에 필요한 지원 방안 마련에 최선의 노력을 다하겠다”고 전했다.

김안숙 서초구의회 의장,인종차별 반대 ‘리브투게더 챌린지’ 동참

김안숙 서초구의회 의장이 3일 인종차별 반대 캠페인 ‘리브투게더(Live Together) 챌린지’에 동참했다.

이 캠페인은 코로나19 장기화에 따라 전 세계적으로 증가하고 있는 인종차별과 혐오범죄에 대응하기 위해 외교부와 유네스코(UNESCO)가 공동으로 추진하는 글로벌 인종차별 반대 릴레이 캠페인이다.

김 의장은 “코로나19라는 큰 위기를 극복하기 위해 모두가 한뜻으로 노력해야하는 때인 만큼, 서로에 대한 차별을 멈추고 이해와 포용의 마음으로 화합해야 한다”며 "이번 캠페인을 통해 다양성이 존중받는 세상으로 한 걸음 나아갈 수 있길 바란다"고 밝혔다.

김호석 안동시의회 의장으로부터 지명을 받은 김 의장은 다음 캠페인 주자로 조영훈 전국시군자치구 의회의장협의회장을 지목했다.

