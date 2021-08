주거편의성 높여주는 풀퍼니시드, 실속있는 ‘드플랏 장안’ 눈길

코로나와 함께하는 생활이 익숙해지며 소비자들이 선호하는 주거 공간에도 변화가 일어나고 있다. 특히 실내에서 보내는 시간이 증가함에 따라 설비가 잘 갖춰진 주거공간이 눈길을 끌고 있다.

재택근무로 온종일 집에서 생활을 해야하는 직장인과 온라인 수업을 들어야하는 학생들이 스포츠, 오락, 쇼핑 등 여가생활 전반에 걸쳐 집에서 혼자 취미를 즐기는 사례가 늘고 있다. 자신만의 공간에서 콘텐츠를 소비하고 랜선 운동 등을 즐기는 것이 새로운 트렌드로 부상하며 주거 편의성에 대한 선호도가 높아지고 있다.

풀퍼니시드 시스템은 이러한 주거 편의성을 높여주는 대표적인 요소다. 수납장, 책상부터 냉장고, 세탁기, 에어컨, TV 등의 가전까지 모두 완비된 것을 말한다. 수납공간 부족 문제를 보완할 수 있어 소형 평형에서도 넓은 공간감을 느낄 수 있고, 주거용품 구입이 필요하지 않아 입주와 동시에 편리한 거주가 가능하기 때문에 만족도가 높다.

더불어 코로나19 장기화와 미세먼지로 실내 활동이 늘면서 깨끗한 공기에 대한 수요가 증가하고 있는 점에 주목해 공기질 관리 시스템을 갖춘 주거공간이 등장하고 있다. 재택근무와 집 안에서의 활동 등 실내공기 오염원이 다양해짐에 따라 좀 더 체계적인 실내 공기질 관리 시스템이 주목받고 있다.

일례로 천안아산 일대에 공급된 ‘천안아산역 미소지움 더플레이스 1717’은 최고 청약경쟁률인 31대 1을 기록했다. 단지는 풀퍼니시드 시스템으로 빌트인 냉장/냉동고/전기오븐렌지, 드럼세탁기와 건조기 등이 제공된다. 또한 건강한 생활을 위한 자동공기청정 시스템도 설치되어 입주민의 쾌적한 생활까지 보장돼 많은 수요자들의 관심을 받았다.

더욱이 최근에는 각 세대에 에너지 절감 시스템이 적용되는 경우가 많아 에너지 사용이 많은 가전제품 등이 빌트인으로 제공되는 주거시설에 거주하는 입주민들이 편리함은 물론 실속까지 챙길 수 있을 것으로 보인다.

업계 관계자는 “실내 생활이 급격히 증가한 만큼 편의성과 쾌적성이 높은 주거공간에 대한 인기가 꾸준히 높아지고 있다”면서 “여기에 이로 인해 늘어난 전기 사용으로 인한 과소비까지 막아줄 수 있는 에너지절감 시스템을 갖춘 단지라면 생활 편의와 동시에 알뜰한 생활까지 유지할 수 있기 때문에 수요자들의 관심이 집중되고 있다”고 말했다.

이러한 가운데 다양한 세대 특화 시스템을 갖춘 ‘드플랏 장안’이 분양 중이라 관심이 몰리고 있다. 단지는 우수한 주거편의성을 갖추고 있다는 것이 강점이다. 먼저 48~42㎡는 3베이 프리미엄 주거공간을 선보일 계획이며, 전용 28㎡는 슬라이딩 도어를 도입해 편의를 높일 예정이다. 주목할 만한 것은 비스포크 빌트인 냉장고·비스포크 에어드레서, 건조기(일부타입) 등 생필품으로 평가받는 다양한 가전제품이 무상으로 제공된다는 점이다. 여기에 일부 타입에는 대형 드레스룸과 호텔식 세면대도 갖출 예정이라 편의성과 고급스러움을 동시에 경험할 수 있을 전망이다.

실내 생활 급증에 따라 내부 공기질 개선에 관심이 많아진 수요자들을 위한 공기청정 시스템도 갖췄다. 입주민들은 각 세대에서 단지 내 전열교환기 헤파 필터를 통해 오염된 공기를 배출하고 깨끗한 공기를 공급해 쾌적한 주거환경을 누릴 수 있다.

늘어난 가전기기 사용으로 인한 비용은 에너지 절감 설비로 보완 가능하다. 단지 내에는 태양광 시설을 도입해 관리비와 에너지 비용을 절약할 수 있을 전망이다. 또한, 각 세대에는 온도조절기를 통해 온도 식별 후 개별 온도를 조절할 수 있게 했으며, 고효율 에너지로 인정된 LED 조명을 100% 적용했다.

다양한 커뮤니티 시설과 조경 시설도 마련돼 있다. 옥상에 조성된 정원에서 시티뷰를 감상하며 단지 내에서 휴식과 여유를 즐길 수 있으며, 주민을 위한 도서관과 무인 택배함도 마련될 예정이다. 특히 최근 급증한 반려인을 위해 반려동물 세족 시설도 갖춰 입주민들의 만족도를 높일 것으로 기대된다.

젊은 층을 타깃으로 해 진입장벽도 확 낮췄다. 드플랏 장안은 청약통장이 필요 없이 마련 가능하며, 중도금 대충 60% 무이자 혜택까지 제공해 소비자의 부담을 줄였다. 자격조건이나 재당첨 제한, 거주지 제한 역시 없다.

드플랏 장안 홍보관은 서울시 동대문구에 마련돼 있다.

