우리 동네에는 주말에 가족들과 제대로 외식할 곳 하나 없어요!

1만 3천여세대 재개발 배후수요 품은 ‘수원팔달매산타워’ 상업시설에 커지는 기대감

주택시장에 집중된 정부의 고강도 규제와 저금리 기조의 장기화로 올해 1분기 들어 상가 등 상업?업무용 부동산이 성장세를 보인 것으로 나타났다. 거래량이 가장 많이 증가한 지역은 1만 6381건을 기록한 경기도로 지난해보다 약 18% 증가율을 보였으며 서울 1289건, 부산 1050건 등의 순으로 많이 증가했다.

이는 상업용 부동산이 주택보다 규제와 대출, 세금 등의 진입장벽이 낮아 투자 수요가 집중된 것으로 풀이되고 있다.

특히 주거용 부동산 규제 강화로 수익형부동산으로의 선회가 시작되면서 호재를 기대할 수 있는 지역을 향한 관심이 증폭되고 있다. 수원 역시 대표적으로 관심을 받고 있는 지역으로, 수원역 복합환승센터, GTX-C노선 등이 그 요인으로 꼽히고 있다.

경기 남부 최대 도시인 수원은 사통팔달 교통망을 품어 연간 평균 2천7백만명이 이용하는 전국구 교통 중심지 역할을 하고 있다. 향후 서울 삼성역까지 26분대 초고속 이동이 가능할 전망으로 기대감이 높아지고 있다.

이러한 서울 도심으로의 이동 편의성 외에 지역 내의 호재도 기대를 더한다. 지난 2019년 대규모 원도심 재개발 사업이 확정됐기 때문이다. 현재 팔달 6,8,10구역, 권선 113-6 등 주택 재개발 바람이 불면서 팔달구를 포함한 원도심 재개발이 성황리에 진행 중이다.

오는 2022년 8월 재개발 6구역 ‘힐스테이트 푸르지오 수원’ 2,586세대 대단지 입주를 시작으로 총 1만 3천여 세대의 유입이 예고되고 있는 것이다.

이처럼 대규모 재개발 지구의 입주가 가까워지면서 고등지구와 수원역 인근에 신규 상업시설 역시 활발한 신규 분양이 이뤄지고 있다. 고등지구만 해도 수원 고등 써밋플렉스, 수원역 서영아너시티 등이 현재 분양을 진행 중이다.

특히, 2022년 8월 입주 첫 단추를 꿸 ‘힐스테이트 푸르지오 수원’ 출입구 바로 앞 근린상가인 ‘수원팔달 매산타워’의 등장은 이목을 끌고 있다.

대단지 주요 생활동선에 편입되면서, 또 팔달구청, 팔달보건소, 경찰서, 초등학교 등과 가까워 행정 및 교육 인프라 이용 유동인구까지 확보했기 때문이다. 또한 수원 최고 핵심 상권으로 꼽히는 수원역세권에 인접해 우수한 입지를 자랑하면서 관련 배후수요까지 흡수가 가능하다는 전망이다.

상가가 들어서는 매산로는 경기도의 주요 환승역사 ‘수원역’의 메인 도로로, 바로 앞에는 수원 주요 23개 노선이 운행되는 ‘향교, 팔달보건소, 중앙침례교회’ 버스정거장이 위치해 있어 유동인구 흡수에 유리한 조건을 갖추고 있다.

여기에 제4차 국가철도망 구축계획에 따라 수원발 KTX, CTX-C, 수원역 트램 1호선 추진이 계획돼 광역 유동인구의 증가도 기대할 수 있다.

‘수원팔달 매산타워’는 수원 팔달구 최대 규모의 근린상가로, 주변에 대형 상업시설이 없는 것도 희소성을 더한다.

지역 부동산 관계자는 “해당 지역은 오랜 기간 문화재 보존 지역으로 묶여 있던 원도심으로, 개발이 진행될 수 없어 소외되었던 원도심”이라며” 현재 수원역 주변 매산로 일대 상권은 재개발 입주 등 인구 유입 조건을 갖췄지만, 주차장 등 각종 시설을 겸비한 건물을 찾기가 어려운 상황”이라 설명했다.

‘수원팔달 매산타워’는 고급스러운 외관과 세련된 분위기로 건물자체를 차별화하고 저층부는 밝고 열린 느낌으로 설계돼 접근성이 좋다. 9층에는 야외 테라스가 마련돼 입주민들의 휴식과 여유를 즐길 수 있도록 했다. 또한 야외 테라스에서는 팔달산과 팔달공원, 수원향교까지 한눈에 담을 수 있어 탁 트윈 뷰를 누릴 수 있게 했다.

상가 분양 관계자는 “상가 인근에 마트, 카페, 식당, 병원과 의원, 학원, 운동시설 등이 부족해 유입되는 입주민들의 불편함이 예상된다”며 “지하부터 9층까지 생활 필수업종이 고루 채워질 본 현장은 인근 주민들에게 가뭄의 단비가 될 것”이라고 전했다.

한편, ‘수원팔달 매산타워’는 8월 중 수원시에 홍보관을 오픈 예정이며 현재 방문 상담을 받고 있다.

최봉석 기자 mail00@asiae.co.kr