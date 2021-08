회천 강변서 간부회의 주재한 곽용환 고령군수 "명품 친수공간으로" 특별지시

[아시아경제 영남취재본부 이동국 기자] 경북 고령군은 2일 아침 생활체육공원 인근 회천변 가동보(可動洑·하천 수위 조절 구조물) 건설공사장 앞에서 이례적으로 현장 간부회의를 열었다.

이날 현장 간부회의에서 곽용환 군수는 간부공원 등 30여명이 참석해 공사 진행상황 및 완공 후 보의 역할 등을 놓고 자유로운 토론을 유도했다.

가동보가 설치된 회천변이 주변 생활체육공원, 파크골프장 등과 어우러져 대가야읍 일원의 명품 친수공간으로 조성이 될 수 있는 방안에 대한 아이디어 도출 차원이었다.

현재 건설 중인 회천변 가동보는 2023년까지 250억원(국도비 150억)의 사업비로 제방 보강 및 친수공간 조성을 위한 대가야 문화물길(회천) 정비사업의 일환으로 건립되고 있다.

곽용환 군수는 "현재 주민들에게 최고의 레저 공간을 제공하고 있는 대가야읍 회천변이 신설될 가동보를 통해 명실상부 고령을 대표하는 명품 친수공간이 될 수 있도록 전 공직자가 관심을 가지고, 중지를 모아 사업을 추진해 달라"고 특별 지시했다.

영남취재본부 이동국 기자 marisdy@asiae.co.kr