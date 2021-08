‘모두가 꿈꾸는 집’ DL이앤씨 주거 브랜드의 진화는 계속된다

- 전국의 리딩 아파트로서 지역 시세를 견인하고 있는 DL이앤씨 아크로, e편한세상

- e편한세상, 1분기에 이어 2분기에도 ‘소비자가 꿈꾸는 최고의 아파트’ 브랜드 1위

DL이앤씨의 주거 브랜드가 진화를 거듭하며 시장에서 경쟁력을 과시하고 있다. ’아크로’와 ‘e편한세상’은 각 지역의 리딩 단지로서 시세를 견인하는 것은 물론, 소비자 브랜드 선호도 조사에서도 최고의 자리에 등극하며 승승장구 하고 있다.

아크로는 우리나라 아파트 최초로 평당 1억원을 돌파한 브랜드로 잘 알려져 있다. 부촌으로 유명한 서초구 반포동에서도 가장 높은 가격에 매매되며 하이엔드 프리미엄을 입증한 ‘아크로 리버파크’, 일명 ‘아리팍’은 지금까지도 서초구 최고가 아파트로 자리잡고 있다.

올해 첫 입주를 끝낸 ‘아크로 서울포레스트’는 성동구 최고가 아파트로 잘 알려진 갤러리아포레와 트리마제 아파트 가격을 뛰어넘어 성동구 최고가 단지로 우뚝 섰다. 국토교통부 실거래가정보에 따르면 아크로 서울포레스트 전용 159.6㎡ 타입이 올해 3월 53억원에 거래됐는데, 이는 전용면적이 유사한 갤러리아포레 전용 168.37㎡ 타입 실거래가 50억원, 트리마제 전용 152.16㎡ 타입 실거래가 45억원 등을 상회하는 시세이다.

e편한세상 역시 아크로 못지 않은 인기를 누리고 있다. 실제 수요층이 가장 풍부한 전용 84타입을 기준으로 할 때, 서울 서대문구 최고가 아파트는 바로 ‘e편한세상 신촌’이다. 국토교통부 실거래가정보에 따르면 ‘e편한세상 신촌’ 전용 84타입 13층 물건이 이달 17억5000만원에 거래돼 가장 높은 가격을 기록했다.

서울 외 지역 중 경기도 광주시의 경우, 올해 6월 8억9000만원에 실거래된 오포읍 소재 ‘e편한세상 태재1단지’를 시작으로 e편한세상 테라스오포2단지, 오포 e편한세상1차, e편한세상 광주역2단지 등 시세 1위부터 4위까지의 아파트 브랜드를 e편한세상이 독차지하고 있다. 최고가 순위를 10위까지 넓혀보면 e편한세상 브랜드 단지만 7개에 달한다.

이처럼 DL이앤씨의 주거브랜드들이 지역 시세를 주도하는 리딩 아파트 브랜드로 자리잡은 것은 결국 소비자들의 선호도가 그만큼 높다는 방증이다. 실제 올 2분기 ‘소비자가 꿈꾸는 최고의 아파트 브랜드’ 1위로 e편한세상이 선정된 것 역시 이 같은 흐름을 입증한다.

비즈빅데이터연구소(소장 이원호)가 소셜 빅데이터를 기반으로 고객들이 꿈꾸는 아파트 브랜드 조사 결과, DL이앤씨의 ‘e편한세상’이 ‘소비자가 꿈꾸는 최고의 아파트’ 지수 1만7730점을 받아 1위에 올랐다.

이어 ▲힐스테이트 1만6744점 ▲어울림 1만5690점 ▲더샵 1만2055점 ▲푸르지오 1만1304점 ▲아이파크 1만919점 ▲래미안 8448점 순이었다.

e편한세상은 브랜드 지수 분야별로 ▲퍼블리싱 4202 ▲상호작용 2170 ▲공감 5962 ▲긍정 5396점을 기록했는데, 공감지수와 긍정지수에서 소비자들의 선택을 가장 많이 받았다.

비즈빅데이터연구소 이원호 소장은 “뉴스와 소셜미디어에 나타나는 콘텐츠 및 이에 대한 고객들의 반응을 기초로 고객들이 아파트 브랜드에 대한 정보의 유통뿐만 아니라 상호작용과 감성적 브랜드 이미지도 가늠해 볼 수 있다”며 “최근 건설사들이 평면설계 및 공간디자인에 있어 주거의 편의성을 넘어 힐링의 공간, 한번쯤 살아보고 싶은 꿈의 집으로서의 주거 공간을 구현하려는 연구와 노력이 이루어지고 있으며, 이러한 결과가 빅데이터 지수에 반영된 것으로 보인다”고 말했다.

DL이앤씨는 실제 소비자들의 니즈를 파악하고 소비자들이 꿈꿔왔던 라이프스타일을 제공하기 위해 전사적 노력을 기울이고 있다. 특히 DL이앤씨가 올해 오픈한 ‘드림하우스 갤러리’는 이 같은 DL이앤씨의 노력이 투영된 결정체로, 한층 진화된 e편한세상의 주거 철학과 기술력을 바탕으로 그야말로 ‘꿈의 집’을 구현한 새로운 형태의 브랜드 경험 공간이다.

‘드림하우스 갤러리’에서는 기존 주거 공간의 개념을 깨고 무한한 가능성을 담은 20~60평대 일반 주거 타입 외에도 1~2인 가구에 최적화된 새로운 형태의 스튜디오형 주거 타입을 소개한다. 여기에 주거문화에서 더욱 위상이 높아지고 있는 커뮤니티와 조경에도 새로운 철학을 담아 제시하며, 최근의 사회적 이슈와 변화하는 라이프스타일 트렌드를 심도있게 보여주고 있다.

8월 말까지 연장 운영 예정인 드림하우스 갤러리는 라이프스타일 전반에 걸친 다채로운 경험 콘텐츠와 더불어 새로운 형태의 주거문화를 미리 경험하려는 방문객들의 발길이 이어지며, 결국 ‘소비자가 꿈꾸는 최고의 아파트 브랜드’ 1위라는 타이틀에 결정적 기여를 하는 계기가 됐다.

DL이앤씨 관계자는 “올 상반기 수주실적 1위와 더불어, 1분기와 2분기 모두 고객이 선호하는 최고의 아파트 브랜드 1위에 등극하며 기업과 브랜드 경쟁력 우위가 증명돼 책임감이 크다”며 “앞으로도 고객의 소리에 진심으로 귀 기울이고 끊임없이 연구하여, 새로운 시대를 선도하는 최고의 주거 문화를 제시해 나갈 것"이라고 말했다.

최봉석 기자 mail00@asiae.co.kr