[날씨]새벽부터 전국 곳곳 비…습도 높아 폭염특보 유지

[아시아경제 오현길 기자] 31일은 전국이 대체로 흐린 가운데 곳곳에 비가 내리겠다.

30일 밤과 이날 새벽 사이 수도권과 강원 영서, 충청, 전라 내륙에서 시작된 비는 아침께 경상권과 강원 영동으로 확대되겠다. 비는 전라 해안에서 새벽까지, 수도권·충청·전라는 오전까지, 강원·경상은 낮까지, 제주는 저녁까지 이어지겠다.

낮에는 비구름대가 국지적으로 발달, 천둥·번개를 동반한 시간당 30㎜ 내외의 강한 비가 오는 곳이 있겠다.

예상 강수량은 강원 내륙·산지, 충북, 전남 해안, 경북 내륙, 경남, 제주가 10∼50㎜, 수도권과 강원 영동, 충남, 전라(전남 해안 제외), 경북 동해안이 5∼30㎜다.

전국 대부분 지역에서 비가 내리면서 일부 지역은 기온이 떨어지는 곳이 있겠으나 습도가 높아져 체감온도가 상승해 폭염특보는 대부분 유지되겠다. 아침 최저기온은 23∼27도, 낮 최고기온은 31∼35도로 예보됐다.

아침까지 일부 내륙에는 안개가 끼는 곳이 있겠으며, 서해상과 남해 서부 해상, 제주도 해상에도 짙은 안개가 끼겠다.

