[아시아경제 영남취재본부 주철인 기자] 경상남도는 지난달 5일 시행한 제3회 경상남도 지방공무원 임용시험 최종 합격자를 발표했다.

최종 합격자는 1420명이다. 30일 발표는 당초 계획보다 21일 앞당겼다. 간호직 등 의료인력 185명이 신속하게 충원돼 코로나19 사태 장기화로 피로도가 가중된 방역 현장에 도움이 될 전망이다.

가장 많은 합격자를 배출한 직렬은 일반행정직 551명(38.8%)이고, 간호직 등 의료인력은 185명으로 전체의 13%를 차지했다.

연령별로는 20대(62.8%)가 주류였지만, 40대 이상도 5.8%로 중·장년층 공직 입문도 느는 추세다.

최고령 합격자는 58세, 최연소 합격자는 19세다. 장애인 37명, 저소득층 28명이 합격해 공직의 다양성을 확보했다.

최종 합격자 명단은 경남도 누리집 시험정보란에서 확인할 수 있다.

영남취재본부 주철인 기자 lx906@asiae.co.kr