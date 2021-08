에듀윌, 전기기사 단기 취득 커리큘럼 '쌍기사 0원패스' 마련

종합교육기업 에듀윌(대표 박명규)은 전기기사 자격증 단기 취득 커리큘럼인 '쌍기사 0원패스'를 마련했다고 전했다.

본 과정은 전기(산업)기사와 전기공사(산업)기사를 한번에 준비할 수 있다. 공통과목으로 전력공학, 전기설비기준, 회로이론 및 제어공학 등이 있다. 수험생은 자격증 하나를 취득한 뒤 2과목만 더 공부하면 두 자격증을 취득할 수 있다.

개인별 수준 맞춤 커리큘럼으로 입문, 심화 과정을 나눴다. 필기/실기 시험 준비 시 수험생은 FAQ, 필기 천기누설, 실기벼락치기와 같은 보강 학습 콘텐츠도 상시 이용할 수 있다.

전 강의는 에듀윌 대표 전문 교수진들이 자체 제작 베스트셀러 교재로 수업을 안내한다. 기본서, 문제풀이를 중심으로 수험생은 단계별로 실력을 쌓아갈 수 있다. 분석표와 그래프로 문제 빈출도를 정리했으며 최근 기출 3회분도 추가 수록했다. 오답 정리 파트에서는 해당 문제의 이론을 보충 설명했다.

수강생은 에듀윌 실전모의고사로 실제 시험과 동일한 환경을 경험해볼 수 있다. 오답노트와 해설 특강도 무료 지원하며 수험생은 최종 학습 마무리로 과목별 전 개념을 복습할 수 있다. 핵심 요약노트, 에듀윌 IT자격증 강좌, 취업 50% 수강 할인 쿠폰으로 취업 준비도 돕는다.

'쌍기사 0원패스’에 대한 내용은 에듀윌 전기기사 홈페이지에서 더 상세히 알아볼 수 있다.

에듀윌은 세 번의 대통령상을 수상했으며 정부기관상 13관왕을 기록한 종합교육기업이다. KRI 한국기록원에서 공인중개사 최대 합격자 배출 기록을 3회 공식 인증받은 바 있다.

정진 기자 jung93@asiae.co.kr