종합홍보대행사 (주)휴비즈‘소셜아이어워드 2021’총 2개 부문 대상 쾌거

한국환경산업기술원 공공 블로그 분야 대상, 서울대공원 공공서비스 페이스북 분야 대상

종합홍보대행사 (주)휴비즈(대표 정재학)가 운영 중인 한국환경산업기술원의 공식블로그와 서울대공원의 페이스북이 ‘소셜아이어워드(i-AWARD) 2021’에서 대상을 수상했다.

(사)한국인터넷전문가협회(KIPFA)가 주최하고 아이어워즈 위원회가 주관하는 ‘소셜아이어워드 2021’은 비주얼디자인, UI디자인, 기술, 콘텐츠, 마케팅, 서비스 측면에서 가장 혁신적이고 우수한 콘텐츠들을 선정해 시상하는 국내 최고 권위의 행사다.

이번 시상에서 한국환경산업기술원 공식블로그가 공공 블로그 분야 대상을, 서울대공원 공식 페이스북이 공공서비스 페이스북 분야 대상을 수상해 미디어 플랫폼 운영 관리의 우수성을 인정받았다.

한국환경산업기술원 공식블로그는 1030세대와 소통할 수 있도록 트렌드를 반영한 콘텐츠, 다양한 이벤트, 최신기법을 사용한 영상 활용 등을 통해 환경 정보를 적절하게 보여주었다는 평을 받았다.

서울대공원 페이스북은 외출이 어려운 지금 같은 시국에 페이스북 채널을 통해 동물원의 이모저모를 랜선으로 즐길 수 있는 점이 유익하며, 교육적으로도 컨텐츠 가치가 뛰어나다는 평을 받았다.

(주)휴비즈 정재학 대표는 “수상한 sns 채널들은 유익하고 적절한 컨텐츠를 대중에 친밀감 있게 전달하여 브랜드 가치를 상승시켰다는 평을 받았다”며 “앞으로도 PR, MEDIA, COMMERCE 등 다양한 분야에서 시대의 흐름에 맞는 디지털 퍼포먼스를 보일 수 있도록 노력하겠다”고 밝혔다

(주)휴비즈는 블로그, 페이스북, 유투브, 인스타그램등 sns 플랫폼을 기반으로 한 마케팅 기획으로 클라이언트의 양적 성장과 질적 성장을 모두 제공하는 종합홍보대행사다.

박승규 기자 mail@asiae.co.kr