도심융합특구 지정으로 직주근접 프리미엄 높아진 ‘효성해링턴 플레이스 상무역’

광주 서구 상무지구가 ‘도심융합특구’ 선도사업지로 최종 선정되면서, 이 일대 부동산 시장이 활기를 띠고 있다. 대규모 일자리 창출이 예상되면서 인근 단지들이 직주근접 프리미엄을 고스란히 누릴 것으로 기대되기 때문이다.

지난해 12월, 국토교통부는 상무지구 일원 85만㎡을 도심융합특구 선도사업지로 최종 선정했다. 도심융합특구는 판교 제2테크노밸리의 모델을 적용해 기업과 젊은 인재들이 모일 수 있도록 일터와 삶터, 놀이와 배움의 터전이 결합된 혁신적인 복합공간이다.

광주광역시는 이곳에 기업성장 지원센터, 혁신 벤처타운, AI드론 사업, 자율주행 자동차 단지, 5G 기반 ICT산업지 등을 조성한다고 밝혔다. 개발이 완료되면 혁신 일자리 1만개 창출은 물론 대규모 인구 유입도 예상된다.

2025년 도심융합특구 조성이 완료되면 기업과 인재들이 몰리면서 이 일대 주택 수요도 크게 증가할 것으로 예상된다. 다만 현재 상무지구가 위치한 서구의 아파트 노후도(입주 11년 이상 아파트)가 85%에 달해 신규 공급 단지에 관심이 더욱 쏠릴 전망이다.

업계 관계자는 “도심융합특구의 원모델이라 할수 있는 판교는 우수한 일자리를 기반으로 한 인구 유입이 이어졌고, 지금은 서울 강남권 못지 않은 시세를 형성 중이다”라며 “특히 최근 워라벨을 중요하게 하는 직장인들이 늘어나면서 직주근접 가능한 새 아파트에 주택 수요가 몰릴 것으로 예상된다”라고 전햇다.

이런 가운데, 도심융합특구가 조성되는 상무지구 인근에서 인기 브랜드 아파트 공급이 예정돼 수요자 관심이 집중되고 있다. 바로 진흥기업㈜과 효성중공업㈜이 공급하는 ‘효성해링턴 플레이스 상무역’이다.

8월 분양하는 ‘효성해링턴 플레이스 상무역’은 광주광역시 서구 일원에 지하 2층~지상 최고 20층, 7개 동, 전용면적 84·119㎡, 총 373가구 규모로 조성된다.

단지는 도심융합특구 직구근접 입지에 우수한 교통환경까지 갖춰 시너지 효과를 극대화할 전망이다. 도시철도 1호선 상무역을 도보로 이용할 수 있으며, 2023년 상무역에 2호선까지 개통되면 서구 유일의 환승역세권 입지를 누릴 수 있을 전망이다.

차량을 이용한 이동도 수월하다. 단지와 접한 서광주로와 상무대로를 통해 제2순환도로 진입이 용이하며, 이를 통해 광주 전역은 물론 인접 지역까지 이동이 가능하다. KTX광주송정역과 광주공항도 가까워 광역 교통망도 갖췄다.

도심 속 쾌적한 주거 생활이 가능한 점도 장점이다. 백석산 자락에 위치한 ‘효성해링턴 플레이스 상무역’은 광주 서구의 3대 호수공원으로 꼽히는 운천저수지 비롯해 5.18자유공원, 상무시민공원, 평화공원, 5.18기념공원 등 녹지 공간도 풍부해 따로 시간을 내지 않고도 여가와 휴식을 즐기기에 좋다.

이미 완성된 상무지구의 다양한 편의시설도 가깝게 누릴 수 있다. 롯데마트, CGV, 메가박스, 김대중컨벤션센터 등 쇼핑·문화시설은 물론 광주광역시청, 광주가정법원, 서부교육지원청 등 행정시설도 편리하게 이용할 수 있다.

도심융합특구의 직주근접 프리미엄을 고스란이 누릴 것으로 예상되는 ‘효성해링턴 플레이스 상무역’은 8월 분양 예정이다.

