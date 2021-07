에듀윌, ‘5년간 합격자 수 1위’ KRI한국기록원 공식 인증

종합교육기업 에듀윌(대표 박명규)은 5년간 깨지지 않는 합격자 수 1위로써 교육기관 선택의 기준을 제시한다.

에듀윌은 KRI 한국기록원으로부터 단일 교육기관으로 업계 최초, 업계 유일 2016, 2017, 2019년 공인중개사 시험 한 회차 최다 합격자 배출을 세 번째 공식 인증 받았다.

에듀윌은 자격증 합격 이후에도 양질의 서비스를 제공하고 있다. ‘에듀윌 공인중개사 합격자 모임’과 전국구 인맥 네트워크 ‘에듀윌 공인중개사 동문회’ 등 실질적인 서비스를 제공한다.

에듀윌은 2017년 동문회 전담 부서 에듀윌 공인중개사 동문회 사무국을 신설하면서 부동산 취업 및 창업 정보, 매물 정보, 사회공헌활동 등 소통을 강화해나가고 있다.

에듀윌 교수진과 합격전략연구소에서 출간한 에듀윌 공인중개사 자체제작 수험서는 온라인서점 YES24 공인중개사 부문에서 11년간 베스트셀러 1위를 차지하고 있다. 에듀윌 공인중개사 수험서의 내용과 공인중개사 실제 시험에서 출제된 지문, 유형 등이 일치하거나 유사성을 보이는 것이 특징이다.

에듀윌에 대한 보다 자세한 사항은 에듀윌 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.

에듀윌은 세 번의 대통령상 수상을 비롯, 정부기관상 13관왕에 빛나는 종합교육기업이다.

박승규 기자 mail@asiae.co.kr