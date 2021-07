[아시아경제 박소연 기자] 아이에스이커머스 아이에스이커머스 069920 | 코스닥 증권정보 현재가 4,640 전일대비 1,015 등락률 +28.00% 거래량 4,361,185 전일가 3,625 2021.07.30 09:44 장중(20분지연) 관련기사 아이에스이커머스, W컨셉코리아 매각 대금 605억원 전액수령아이에스이커머스 "W컨셉코리아 지분 매각…600억원 추가 회수"아이에스이커머스 "자사주 55만주 처분" close 가 강세다.

아이에스이커머스는 30일 오전 9시 30분 기준 전날보다 1005원(27.72%) 오른 4630원에 거래되고 있다.

이 종목은 전일 시간외 매매에서 상한가를 기록했다. 아이에스이커머스는 2000년 8월 Wiz Address라는 서비스를 제공하는 SK글로벌 내 신규사업부로 시작해 2007년 12월 코스닥에 상장되고 2009년 3월 상호명을 아이에스이커머스로 변경했다.

해외 수입 대행 및 국내 업체와 소비자를 연결하는 역할을 하는 전자 상거래 사이트 WizWid 운영이 아이에스이커머스의 주요 사업이다.

아이에스이커머스는 브랜드 사업자 제품을 이커머스에 원활하게 판매하도록 돕는 빅데이터 기반 솔루션 EDGE N2N Service도 제공한다.

