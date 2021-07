유랍, 비건 인증 받은 ‘바이탈라이징 토닉 로션’을 사용한 '여름 스킨케어 루틴' 공개

프리미엄 스위스 화장품으로 잘 알려진 유랍은 식물성 원료를 사용해 유럽의 EVU(European Vegetarian Union)에서 '비건(vegan)' 인증을 받았다. 이번에 유랍에서 공식 비건 인증을 받은 제품은 ‘바이탈라이징토닉로션’으로 스위스 연구소의 엄격한 기준을 통과한 비건 성분들로 제조되었다.

아울러 ‘바이탈라이징토닉로션’을 사용하여 여름 진정 케어를 해줄 데일리 스킨케어 루틴을 공개했다. 여름에는 외부 자극으로부터 피부 컨디션이 쉽게 무너지기 때문에 건강한 피부 유지를 위한 데일리 스킨케어 루틴이 필요하다.

이에 스위스 화장품 유랍의 피부 전문가들은 “건강한 스킨케어 루틴은 비싼 영양 크림 등을 무조건 잔뜩 바르는 것이 아니다”며 “촉촉하면서도 깨끗한 클렌징, 내 피부에 맞는 기초 스킨케어, 꼼꼼한 자외선 차단제 사용 등 기본에 충실해야 한다”고 전했다.

스위스화장품 유랍의 네츄럴사봉4in1플러스 클렌저는 pH5.5 약산성의 순한 제품으로 무너진 피부밸런스를 회복해주며, 모공 속까지 딥클렌징하면서도 건조하지 않고 촉촉하게 마무리된다. 세안 후 바르는 바이탈라이징토닉로션은 클렌징 후 건조해진 피부에 즉각적인 수분 공급을 할 뿐 아니라 화장품의 영양 성분을 효과적으로 흡수할 수 있도록 돕는 부스터 역할을 한다.

아울러 천연보습인자를 함유한 하이드라믹스드롭은 피부에 6중 보습 보호막을 선사하여 피부가 에어컨 바람에도 지치지 않도록 24시간 촉촉하게 유지해준다.

썬프로-테크에멀전의 경우 영양크림과 자외선차단 기능을 한 번에 누릴 수 있는 산뜻한 에멀전 제형의 제품으로 식물줄기세포추출물이 피부 진정에 필요한 영양을 전달한다. 현재 국내 마지막 재고로 유랍 공식 쇼핑몰에서만 20%할인된 가격에 만나볼 수 있다.

유랍의 피부관리 전문가들은 “지친 여름 피부 컨디션에는 지나치게 고영양의 제품을 많이 바르는 것도 피부 트러블의 원인이 될 수 있다”며 “유?수분 감을 골고루 갖춘 순하고 나에게 필요한 기능들을 갖춘 가벼운 제품인지, 성분과 제형을 꼼꼼히 따져보고 선택하길 바란다”고 말했다.

