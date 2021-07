숭실사이버대 요양복지학과 학과장 조문기 교수, 18일 유튜브 ‘백세톡톡’ 프로그램 출연

숭실사이버대학교(총장 한헌수) 요양복지학과 조문기 교수(학과장)이 지난 7월 18일 매일경제TV 공식 유튜브에서 방영중인 ‘백세톡톡’ 프로그램에 출연, 노인장기요양보험제도에 대한 다양한 정보와 의미를 전달하며 구독자들의 이목을 사로잡았다.

‘65세 이상 반드시 체크!! 노인장기요양보험 어떤 혜택을 받을 수 있을까?’를 주제로 진행된 이날 방송에서 조문기 교수는 “노인장기요양보험은 65세 이상 대한민국 노인만을 위한 제도다. 질병 등의 이유로 누군가의 돌봄이 필요한 노인을 위해 국가가 책임을 다하겠다는 것으로 국민건강보험공단에서 이들의 장기요양을 돕는 제도다” 며 “해당 보험은 국민적인 합의로 인해 만들어진 것으로, 사회통합과도 밀접한 관련이 있다” 고 전했다.

조문기 교수는 이어 “2021년 6월 기준 국민건강보험 보험료 중 11.5%가 노인장기요양보험에 쓰인다. 결국 우리 국민들 모두가 돌봄이 필요한 어르신들을 함께 돌본다는 것으로도 해석할 수 있다” 며 “결국 한 가정만의 문제가 아닌 지역사회, 나아가 우리나라 전체를 아우르는 통합 돌봄으로써의 가치가 있는 것이다” 고 의미를 덧붙였다.

이밖에도 제도의 활용방법과 장기요양급여의 종류, 혜택 기준과 등급 등 노인장기요양보험에 대한 자세한 내용을 알기 쉽게 설명하며 구독자들의 이해를 도왔다.

숭실사이버대 요양복지학과는 노인복지는 물론 사회복지 및 요양 분야에 관한 이론적 전문성과 실천기술을 겸비한 유능한 사회복지사 양성 교육에 주력하고 있다. 졸업 시, 사회복지학사 취득이 가능하며 재학 중 이수하는 커리큘럼에 따라 사회복지사 2급, 보육교사, 건강가정사 등의 자격증도 취득할 수 있다. 또한 사회복지사 1급에 응시할 수 있는 자격이 주어지며, 이를 취득할 경우 다양한 분야에서 사회복지사로 활동이 가능하다.

이밖에도 공공 사회복지행정에 참여할 수 있는 사회복지전담공무원, 가족문제 상담 및 치료를 전문으로 하는 건강가정사, 보육기관 등에 취업할 수 있고, 대학원 진학과 연구소 취업을 통한 심화 학업 과정을 바탕으로 보다 다양한 분야로 진로를 모색할 수 있다. 지난 2020년 교육부 지원을 받아 노인돌봄종사자를 위한 케어메니지먼트(CCM) 3개월 과정을 개발, 운영하고 있으며, 노인장기요양에 필요한 치매노인케어, 케어매니지먼트, 장기요양기술1, 장기요양사례관리론 등 6과목의 콘텐츠를 개발, 노인장기요양기관 등에 3년간 무상 보급하고 있다.

한편 올해로 개교 24주년을 맞은 숭실사이버대학교는 강력한 콘텐츠로 구성된 이러닝 시스템과 최첨단 모바일 LMS를 구축, 100% PC와 스마트폰으로 강의수강 및 시험응시가 가능하고, 졸업 시 4년제 정규 학사학위와 국가공인 및 학교인증 자격증 동시취득이 가능한 온라인 교육기관이다.

일반 오프라인 대학 1/4 수준의 등록금과 입학·일반·성적·교역자(목사, 전도사, 선교사, 강도사와 가족 및 교인) 장학과 군장학(군 장교 및 군 가족 장학, 예비역장학), 산업체위탁교육장학, 장애인장학, 교육기회균등장학 등 다양한 교내 장학제도를 운영, 학생들이 학비 부담 없이 학업을 이어나갈 수 있도록 지원하고 있다.

지난 9일까지 진행된 2021년도 2학기 정시모집이 역대 최고 경쟁률을 기록하며 마무리된 가운데, 숭실사이버대는 지난 7월 21일부터 오는 8월 18일까지 2학기 추가모집에 대한 원서를 접수한다.

