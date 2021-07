SQ제약 향수 ‘엑스페로’ 2021 한국소비자만족지수 대상 수상

SQ제약 페로몬향 향수 ‘엑스페로’가 2021 한국소비자만족지수 대상을 수상했다.

SQ제약 페로몬향 향수 엑스페로는 투명한 용기에 100ml 용량으로 제조된 제품으로 자몽의 상쾌함과 플로라향, 샌달우드 향이 자연스럽게 남는 향수다.

SQ제약 관계자는 “제품 내에는 식물성 원료가 주로 사용되었고 향이 오래 지속되어 만족하는 분이 많다. 엑스페로 내에는 소나무잎추출물, 편백잎추출물, 유칼립투스잎추출물 등 식물성 소취원료가 사용되었다. 각 원료는 실험 결과 소취, 항산화, 항균 등의 효과가 입증되었다”며, “한국소비자만족지수 대상에 수상한 만큼 더 좋은 제품을 제공하기 위해 노력하겠다”고 설명했다.

해당 제품은 외출 전 귀 뒤쪽, 손목 등에 분사해 사용할 수 있고 한 번 사용하면 향이 6시간 이상 지속된다. 건조한 피부에 뿌리면 향이 쉽게 사라지므로 바디로션을 발라 촉촉한 상태를 유지한 후 사용하는 것이 좋다고 관계자는 전했다.

한편, 한국소비자만족지수 대상은 한국소비자연구협회에서 주관하고 있으며, 다양한 국내 브랜드를 분석한 후 소비자에게 만족감을 제공하고 국내 소비 수준을 향상한 브랜드만 선정한 후 수여한다.

박승규 기자 mail@asiae.co.kr