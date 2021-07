코난테크놀로지, ‘2021 하반기 신입 및 경력 공개채용’ 진행

- 코난테크놀로지 ‘2021 하반기 공채’ 실시… 17개 직무 신입 및 경력모집

- 내달 13일까지 코난테크놀로지 홈페이지 및 사람인에서 서류접수 가능

인공지능 소프트웨어 전문기업 코난테크놀로지(대표 김영섬)가 2021년 하반기 각 부문 신입 및 경력 공개채용을 진행한다.

이번 2021 하반기 공채 모집은 부문과 인원 모두 지난해 하반기 공채 대비 확대됐다. 기업의 고용 창출이라는 사회적 목소리에 적극적으로 응답하고자 채용 규모를 늘리고 있는 것. 더욱이 코난테크놀로지는 올 상반기 인공지능 솔루션을 주력으로 이미 지난해 연 매출을 상회하는 좋은 실적을 거두고 있어 하반기에도 기대를 모은다.

모집 직군은 △영업 △개발 △CS △PM(프로젝트 매니저) △분석으로 구분되며 기술 영업, 빅데이터 영업, 음성 개발, 프론트엔드 개발, 솔루션 개발, 유지보수 엔지니어, 미디어관리 PM, 데이터 분석 등 17개 직무인원을 채용한다. 지원 자격은 신입부터 경력까지 부문별로 상이하다.

전형절차는 서류심사 >실무면접 >임원면접 순으로 진행되며, 직무별 코딩테스트 또는 과제가 주어질 수 있다. 입사지원서 접수는 오는 8월 13일(금)까지다.

김두성 코난테크놀로지 인사팀장은 “소프트웨어 기업의 가장 큰 경쟁력이 곧 인재확보인 만큼 앞으로도 계속해서 우리나라의 4차 산업혁명을 이끌어갈 인재 충원에 나설 계획”이라고 전하며 “하반기 공채에 열정이 가득한 지원자들의 많은 관심 바란다"고 덧붙였다.

한편, 코난테크놀로지는 지난 1999년 설립 이후 20여년 간 비정형 빅데이터 분석 분야에서 기술력과 시스템을 구축하며 업계 선도 자리에 올랐다. 지속적인 기술 개발·고도화로 융합 AI테크기업으로써 새롭게 발돋움하는 동시에 우수 인재 확보에도 열을 올리고 있다.

하반기 채용관련 보다 자세한 사항은 코난테크놀로지 홈페이지 및 사람인에서 확인할 수 있다.

정진 기자 jung93@asiae.co.kr